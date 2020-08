Usługa tax free już we wszystkich sklepach Kaufland w Polsce

fot. materiały prasowe Kaufland

Od 10 sierpnia br. obywatele spoza Unii Europejskiej mogą skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT za zakupy zrobione w sklepach Kaufland w całej Polsce. Do tej pory usługa tax free była dostępna w wybranych sklepach sieci, zlokalizowanych głównie we wschodniej części Polski.

Od poniedziałku 10 sierpnia br. można z niej korzystać już we wszystkich 224 marketach Kaufland w Polsce. Usługa skierowana jest do osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Chcąc z niej skorzystać, klient po zrobieniu zakupów za minimum 200 zł powinien udać się z paragonem oraz paszportem do punktu informacyjnego, gdzie otrzyma wypełniony przez pracownika specjalny formularz. Po spełnieniu warunków zwrotu określonych w ustawie środki wypłacane są w placówkach międzynarodowej firmy Global Blue, z którą współpracuje Kaufland.

- Rozwijając naszą ofertę i usługi dążymy do tego, aby odpowiadały na różne potrzeby naszych klientów, a także umożliwiały im osiągnięcie realnych korzyści finansowych. Dlatego też zdecydowaliśmy się na współpracę z Payback, akcję „Ciach VAT”, a teraz rozwinięcie usługi tax free. Dzięki temu już w każdym naszym sklepie będzie można otrzymać stosowny formularz, a tym samym łatwiej dopełnić formalności związanych ze zwrotem podatku − mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.