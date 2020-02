Usługi Drive wejdą w tym roku do ok. 10 supermarketów Intermarche

Klienci sieci korzystający z usługi Intermarché Drive mają zdalny dostęp do coraz bogatszej oferty asortymentowej, fot. materialy Intermarche

Sieć Intermarché rozwija usługę Drive. Od połowy stycznia br. z udogodnienia mogą korzystać także mieszkańcy Legnicy w województwie dolnośląskim.

W ramach tego rozwiązania produkty zamówione przez Internet są pakowane i dostarczane bezpośrednio do samochodu klienta w specjalnej strefie znajdującej się przed supermarketem.

– Usługa Drive cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów naszych supermarketów. Każdego roku odnotowujemy wzrost użytkowników tej usługi o kilkadziesiąt procent. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, a także rosnącą popularność rynku e-commerce, sukcesywnie rozwijamy to udogodnienie – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje – Zależy nam, by w tym roku uruchomić tę usługę w przynajmniej dziewięciu dodatkowych miejscowościach.

Klienci sieci korzystający z usługi Intermarché Drive mają zdalny dostęp do coraz bogatszej oferty asortymentowej. Obecnie liczba produktów dostępnych online wynosi od 9 do 11 tys. artykułów w zależności od lokalizacji, a blisko 2 tys. z nich to artykuły marek własnych.