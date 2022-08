Vollmart: Model hard dyskontów ma przyszłość

Vollmart rozwija swoją sieć. Czy zamierza przejmować kolejne lokalizacje po Mere?



Przejmowanie sklepów po tej sieci nie jest elementem naszej strategii. Aby wybrać najlepsze lokalizacje stale monitorujemy rynek. O tym, które wybierzemy decyduje fakt, czy takie miejsce wpisuje się w nasz model biznesowy. Analizujemy je pod kątem kosztów, użyteczności obiektu, logistyki, położenia itd. Przejęcie sklepów w Ostrowcu i Hrubieszowie było efektem właśnie takiej analizy. A co równie ważne - mogliśmy zagwarantować dotychczasowej załodze, dobre warunki pracy i ciągłość zatrudnienia. To dla nas ważne. Jesteśmy firmą rodzinną, ze 100 proc. polskim kapitałem. Wartości rodzinne są dla nas bardzo istotne.



Oczywiście planujemy kolejne otwarcia i systematyczną, przemyślaną rozbudowę naszej sieci zarówno w formie stacjonarnej, jak i online (vollmart24.com). Chcemy być tam gdzie konsumenci nas najbardziej potrzebują. Stąd tak precyzyjne i analityczne podejście do wyboru lokalizacji. Obecnie jesteśmy w pięciu województwach. Taka perspektywa daje nam możliwość analizowania potencjału tych regionów i potrzeb klientów pod kątem dalszego rozwoju.



Stale odwiedzam nasze sklepy, rozmawiam z pracownikami i klientami. Takie rozmowy to dla mnie niezwykle istotne źródło wiedzy. Bez względu na region, wspólne jest to, że zakupy u nas robią ludzie reprezentujący wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że każdy szanuje swój portfel, wydaje pieniądze w sposób przemyślany. Odpowiedź na tę potrzebę leży w DNA Vollmartu.



Jak sprawdza się koncept twardego dyskontu? Czy w związku z szalejącą inflacją zauważacie Państwo wzrost liczby klientów?



Analitycy finansowi i eksperci rynkowi przewidują, że obecny poziom inflacji będzie nam towarzyszył do końca przyszłego roku. To oczywiście efekt obecnej sytuacji gospodarczo - politycznej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy i jak mocno inflacja się obniży za kilkanaście miesięcy. Dlatego uważam, że model hard dyskontów ma przyszłość i to w wieloletniej perspektywie. Łagodzi skutki wysokiej inflacji w rodzinnych budżetach. Pozwala zaoszczędzić pieniądze, które można przeznaczyć na inne cele.



Należy podkreślić, że koncepcja sprzedaży w sklepach Vollmart, w przeciwieństwie do innych sieci, nie opiera się na modelu promocyjnym, okazyjnym. U nas cena jest stała i niska od samego początku. I to jest istotą hard dyskontu. Klienci to doceniają, dlatego wzrost liczby kupujących w naszej sieci jest i będzie naturalny. Obserwujemy go codziennie. Pod wpływem rosnącej inflacji nawyki zakupowe konsumentów zmieniają się w całej Europie. Klient przyzwyczajony jest do dobrej jakości, ale jednocześnie wnikliwie patrzy na ceny. Rozumiemy to doskonale i w tych trudnych ekonomicznie czasach bierzemy te ceny "pod lupę". Ograniczamy zbędne wydatki, towar kupujemy pomijając pośredników, od producentów nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Nasze hard dyskonty zakładają oszczędność na każdym etapie w drodze produktu na półkę.



Jak wyglądają relacje sieci z dostawcami?



Będąc częścią dużej grupy dystrybucyjnej o zasięgu międzynarodowym codziennie przyglądamy się łańcuchom dostaw. Niestabilne ceny energii i paliwa wpływają bardzo silnie na koszty produkcji i transportu towarów. Ograniczony dostęp do niektórych surowców ogranicza produkcję niemal każdej kategorii. Niemniej w Vollmart nie mamy większych problemów z zatowarowaniem. Powodów jest kilka. Po pierwsze wspomniane, 30-letnie doświadczenie Brand Distribution, które poprzez generowaną skalę umożliwia dotarcie do interesujących naszych klientów produktów.



Ponadto współpracujemy w większości z polskimi producentami, najczęściej lokalnymi. Te bezpośrednie relacje pomagają w szybkim podejmowaniu decyzji i szybkich dostawach towarów. To dobre dla obu stron. Producenci widząc naszą transparentność i uczciwe zasady współpracy traktują nas priorytetowo. To ważne, bo w większości są to także firmy rodzinne. Z nami łatwiej im się pracuje. Dzięki takiej współpracy klienci kupują u nas taniej dobre produkty od sprawdzonych, w większości polskich producentów i dostawców. Nie płacą dodatkowo za markę, branding czy opakowanie. U nas każdy producent i produkt ma równe szanse. O jego obecności w ofercie decyduje cena, jakość i zainteresowanie konsumentów.