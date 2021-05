W 2020 roku Kaufland zatrudnił ponad 2600 osób, sieć kontynuuje rekrutacje

Kaufland rekrutuje nowych pracowników, fot. Shutterstock

W 2020 roku Kaufland zatrudnił ponad 2 600 osób. Najwięcej, bo ponad 520 osób, zostało zatrudnionych w województwie mazowieckim, 493 w województwie dolnośląskim, a niespełna 400 osób w województwie śląskim.

Kaufland kontynuuje procesy rekrutacyjne

Sieć odnotowała ogromny wzrost aplikacji

Na co mogą liczyć nowo zatrudnieni?

Firma oferowała pracę na wielu stanowiskach: od asystenta i młodszego specjalisty, po kierownika, starszego specjalistę, a także dyrektora. W marketach oraz centrach logistycznych można było znaleźć zatrudnienie na wszystkich dostępnych w sieci Kaufland stanowiskach związanych z obsługą klienta, a także na stanowiskach menedżerskich.

Mimo pandemii sieć kontynuuje procesy rekrutacyjne. Detalista prowadzi również nabory na płatne praktyki letnie do centrali firmy we Wrocławiu oraz do programu stażowego Absolwent, którego uczestnicy już na start otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł brutto.

Alternatywa dla poszukujących pracy

Skutki wielomiesięcznej pandemii szczególnie dotkliwie odczuły firmy z branż HoReCa oraz beauty, które przez liczne obostrzenia i kolejne okresy lockdownu musiały zawiesić prowadzoną działalność lub, w ostateczności, doprowadzić do jej zamknięcia. W efekcie redukcji miejsc pracy tysiące osób zaczęło szukać zatrudnienia w innych, bardziej stabilnych obszarach.

- W 2020 roku, a także w pierwszym kwartale tego roku, z uwagi na ograniczenie działalności innych branż, zanotowaliśmy ogromny wzrost aplikacji od osób posiadających doświadczenie w sektorze hotelarskim, gastronomicznym oraz kosmetycznym. Najwięcej kandydatów ubiegało się o pracę w naszych marketach. Osobom, które na nowo muszą odnaleźć się na rynku pracy, zależy na stabilnym i bezpiecznym zatrudnieniu, a to gwarantujemy. Ponad 70% osób zatrudnionych w naszej sieci ma już co najmniej trzyletni staż – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska

Nowo zatrudnieni w Kauflandzie mogą liczyć nie tylko na umowę o pracę, konkurencyjne w skali rynku wynagrodzenie, dodatki do pensji oraz pakiet benefitów pozapłacowych. Praca w strukturach sieci daje również możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i jest szansą na realny awans w przyszłości.