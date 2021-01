W 2020 roku w Polsce zawiesiło działalność prawie 19 tys. sklepów detalicznych

Liczba sklepów w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 0,2 proc. i na koniec grudnia wynosiła 258 tys. Jednocześnie w tym samym czasie Polacy z racji licznych obostrzeń zawiesili blisko 19 tys. działalności związanych z detaliczną sprzedażą prowadzonej w sklepach – podaje Bisnode A Dun & Bradstreet Company. Według tej firmy, obecnie największym problemem dla sprzedawców, szczególnie w przypadku handlu żywnością są godziny dla seniorów.

Największy spadek liczby sklepów odnotowano względem księgarni - spadek o 4 proc., z wyrobami włókienniczymi – spadek o 3,2 proc, obuwiem – spadek o 2,6 proc.

Wzrost liczby sklepów notuje się w branży owoców i warzyw – wzrost o 5,4 proc. W przypadku piekarni, sklepów z alkoholem, meblami czy sklepów motoryzacyjnych wzrost liczby nowych placówek nie przekracza 1 proc.

- Wydawać by się mogło, że w roku walki ze światową pandemią to doskonały wynik, a polscy przedsiębiorcy doskonale radzą sobie z pandemią. Nic bardziej mylnego. Prawdą jest, że liczba sklepów tradycyjnych na polskim rynku systematycznie spada od wielu lat. Jednak w ostatnich dwóch latach proces spadku widocznie hamuje. Ostatnie dane pokazują, że liczba sklepów w Polsce, w ostatnich dwunastu miesiącach spadła blisko o 600. To jednak nie oddaje w pełni destrukcyjnego obrazu, bowiem trzeba mieć na uwadze, że wielu polskich przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności – mówi Tomasz Starzyk z Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

W 2020 roku Polacy zawiesili działalność blisko 19 tys. sklepów, co stanowi blisko 7,3 proc. wszystkich sklepów na rynku. Z tej liczby na rynek powróciło 10,2 tys. a trwale wykreślonych zostało 1,6 tys. placówek. Co ciekawe tylko w pierwszych dwóch tygodniach 2021 roku Polacy zamrozili działalność kolejnych 1,3 tys. punktów sprzedaży detalicznej. Największy odsetek zawieszonych działalności dotyczy sprzedawców owoców i warzyw gdzie zawieszono 14 proc. ze wszystkich działających na rynku sklepów, ryb – 11 proc. odzieży i wyrobów włókienniczych – 7,8 proc.

- Obecnie, wydaje się że największym problemem dla sprzedawców, szczególnie w przypadku handlu żywnością są godziny dla seniorów. Sprzedawcy przyznają, że w godzinach od 10.00 do 12.00 ich przychody spadają nawet o połowę, co rzutuje na dzienny utarg – mówi Tomasz Starzyk. - Obwiązujące i coraz to bardziej rygorystyczne obostrzenia z całą pewnością sytuacji nie poprawiają. Katastrofalne nastroje mają sprzedawcy w zamkniętych do końca stycznia centrach handlowych. Straty już dzisiaj sięgają mld złotych, a z każdym kolejnym dniem dziura w budżetach robi się coraz większa. Tylko grudzień, z którym jeszcze jesienią wiązano nadzieje na poprawę, przyniósł stratę wedle ostrożnych szacunków blisko 5 mld złotych – dodaje.