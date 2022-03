W 2021 zysk Jeronimo Martins wyższy o 48,3 proc. Ponad 20 mld euro przychodów

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w czwartym kwartale 2021 roku 139 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 49,5 proc. więcej niż przed rokiem. Przychody wzrosły w tym okresie o 11,5 proc. do 5,683 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 441 mln euro, co oznacza wzrost o 12 proc. rdr.

W całym 2021 roku EBITDA grupy wzrosła o 11,4 proc. rok do roku do 1,585 mld euro przy przychodach na poziomie 20,889 mld euro (wzrost o 8,3 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 463 mln euro (wzrost o 48,3 proc.). To 2,2 proc. przychodów Grupy.

EBITDA Biedronki w 2021 roku wyniosła 1,339 mld euro wobec 1,252 mld euro rok wcześniej. Przychody w złotych wzrosły o 11 proc., a w euro sprzedaż wzrosła o 8 proc. rdr do 14,5 mld euro. Marża EBITDA wyniosła 9,2 proc. wobec 9,3 proc. w 2020 roku. Na inwestycje Biedronka przeznaczyła 438 mln euro, uruchomiła 163 sklepy a 334 poddała modernizacji. Udziały rynkowe sieci to 27,3 proc. Są one wyższe o 1,6 p.p. Pensje pracowników wzrosły średnio o 6,7 proc.

Sprzedaż porównywalna Biedronki w czwartym kwartale wzrosła o 9,8 proc. W tym czasie w Polsce wzrost PKB wyniósł 5,7 proc. a prywatna konsumpcja wzrosła o 6,2 proc., inflacja żywności wyniosła 3,2 proc., a bezrobocie - 6 proc., średnia pensja była wyższa o 9 proc.

Przeczytaj także: Dodatkowe 12 mln zł od Fundacji Biedronki na opłacenie uchodźcom noclegów

W 2021 firma uruchomiła usługę szybkich dostaw BIEK we współpracy z Glovo. Działa ona w 6 miastach w 14 lokalizacjach, które zajmują ok. 300 mkw. każda. Obecnie ta usługa to 20 proc. transakcji online Biedronki.

W programie lojalnościowym Moja Biedronka wydano 11,4 mln kart.

Za 39 proc. sprzedaży Biedronki odpowiadają marki własne.

W przypadku sieci Hebe przychód wzrósł o 16,7proc. w PLN i 13,5 proc. w euro i osiągnął 278 mln euro. EBITDA wyniosła 25 mln euro, otwarto 25 sklepów i było ich na koniec 2021 -291. Udział sprzedaży online to 13 proc. Aplikację i stronę e-sklepu odwiedza 2,2 mln klientów miesięcznie.

Klienci korzystają z 5,2 mln kart lojalnościowych Hebe.

Rada dyrektorów Jeronimo Martins proponuje, by na dywidendę trafiło 0,785 euro na akcję.

W 2022 firma planuje przeznaczyć 850 mln euro na inwestycje. Otworzyć 130 Biedronek i zmodernizować ok. 350 z nich. W przypadku Hebe sieć zakłada uruchomienie 30 sklepów.

Firma jest 32. detalistą żywności na świecie i 18. w Europie. W 2021 stworzyła ponad 5 tys. miejsc pracy, zapłaciła ponad 720 mln euro podatków i zainwestowała 690 mln euro.