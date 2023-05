W 2024 r. w Redzie ruszy duży park handlowy. Inwestycja obok Lidla

W ramach realizacji długofalowej strategii grupy LCP, obejmującej wprowadzanie na rynek parków handlowych M Park, firma rozpoczyna budowę kolejnego już obiektu tego typu. Będzie to projekt, uwzględniający w swojej architekturze charakterystykę otaczających go budynków, co pozwoli na idealne zachowanie jednolitej stylistyki panującej w całej istniejącej już linii zabudowy.

M Park Reda

Generalnym wykonawcą nowego parku handlowego w Redzie jest firma STB Budownictwo, która posiada doświadczenie w budowie tego typu projektów na teranie całego kraju. Swoje realizacje prowadziła w takich miastach jak Trzcianka, Kobyłka, Węgorzewo i Warszawa.

Jestem bardzo zadowoleni, że przy projekcie M Park w Redzie będziemy współpracować z STB BUDOWNICTWO sp z o.o., firmą posiadająca wieloletnie doświadczenie przy realizacji tego typu obiektów. Przy wyborze generalnego wykonawcy kierowaliśmy się nie tylko dobrą ofertą cenową, ale przede wszystkim ważna była dla nas jakość i terminowość wykonywanych usług, oraz wysokie standardy realizacji projektu. Gwarantem tego jest właśnie STB BUDOWNICTWO – mówi Jarosław Kotyna, Development Director, LCP Properties

Otwarcie obiektu planowane jest na 1 kwartał 2024 roku. Park handlowy powstaje przy ulicy Handlowej, tuż obok sklepu LIDL, a do dyspozycji klientów będzie 4 660 mkw. powierzchni handlowej. Dla wygody odwiedzających będzie dostępne 95 miejsc parkingowych, a wśród nich znajdą się również miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych. W 14 lokalach swoją ofertę będą miały znane marki sieciowe oraz lokalni najemcy.

Obecnie 85% powierzchni jest w zaawansowanych rozmowach. Planowany tenant-mix, będzie oparty o mocne marki charakterystyczne dla parków handlowych– dodaje Justyna Małysko,Senior Leasing Manager, LCP Group.

M Park Reda to nowoczesny kompleks handlowy, który firma M Core, brytyjska grupa inwestycyjna, w której skład wchodzi LCP Properties, postanowiła rozwijać na rynku europejskim.