W Biedronce idzie nowe. Ulepszenia w kasach samoobsługowych

Kilka dni temu media opisywały sprawę klientki Biedronki z Warszawy, która została oskarżona o kradzież czteropaku piwa bezalkoholowego. To wszystko przez kasę samoobsługową, która popełniła błąd, naliczając tylko jedno piwo.

Portal bezprawnik.pl opisał z kolei, co irytuje kupujących w kasach samoobsługowych, powołując się na spostrzeżenia jednej ze swoich czytelniczek, Weroniki Łuczak, która jest jest UX designerem.

Klientka Biedronki wskazała na takie niegodności, jak: czas reakcji (kasy wolno skanują przedmioty, a ekran reaguje z opóźnieniem), przerwy w procesie kasowania w wyniku błędów technicznych urządzenia czy problemy z wagami przedmiotów. Zdaniem klientki dyskontowej sieci komunikaty kas nie wskazują dokładnie problemu i nie sugerują dobrego rozwiązania.

O problemy z kasami samoobsługowymi zapytaliśmy Biedronkę. Czy jest szansa, że będą działały sprawniej?

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszego systemu kas samoobsługowych oraz ich oprogramowania, by możliwie usprawnić i ułatwić klientom proces zakupowy. Biorąc pod uwagę, że ponad 40% wszystkich transakcji ma miejsce właśnie w kasach samoobsługowych wiemy, jak ważne jest by urządzenia te działały wydajnie. Przyszłością jest zintegrowany system pozwalający na jeszcze lepsze połączenie wszystkich elementów jakimi są kasy tradycyjne, kasy samoobsługowe oraz aplikacja i program lojalnościowy Moja Biedronka. Wsłuchujemy się dokładnie w płynące do nas głosy zarówno od klientów, jak i naszych pracowników i cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszego oprogramowania i samych urządzeń, których obecnie posiadamy już ponad 12 tys. - powiedziała nam Anna Magdalena Nowakowska, menedżer ds. projektów operacyjnych w sieci Biedronka.