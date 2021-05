W Chorwacji kaucja za opakowanie wynosi 7 eurocentów, w Niemczech – 25. W Polsce będzie to 50 gr?

Prawie 90 proc. Polaków popiera wprowadzenie w naszym kraju obowiązkowego systemu kaucyjnego, fot. materiały prasowe

Wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądał system kaucyjny w Polsce. Firma TOMRA analizuje systemy w innych krajach.

Do 2029 roku będziemy odzyskiwać i wykorzystywać do recyklingu 9 na 10 plastikowych butelek. Obecnie prawie 90 proc. Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego opakowań jedno- i wielorazowych po napojach – wynika z badania Instytut Biostat na zlecenie Stowarzyszenia Zero Wast z lipca 2019.

Pójdziemy na spożywcze zakupy i…

… na półce, obok informacji o cenie napoju, zobaczymy dodatkową kwotę kaucji za opakowanie. Jej wysokość powinna być na tyle duża, byśmy czuli się zmotywowani do zwrotu pustego opakowania. Ale też na tyle mała, by nie powstrzymała nas przed zakupem i nie zachęcała do nadużyć.

W Chorwacji kaucja wynosi 7 eurocentów, w Niemczech – 25 eurocentów, a w Finlandii – od 10 do 40 eurocentów. Eksperci szacują, że polska stawka mogłaby wynosić ok. 50 groszy za opakowanie. Kwota kaucji powinna być też regularnie waloryzowana, bowiem w USA wiele lat temu ustalono 5 centów kaucji za butelkę. Świat poszedł do przodu, kwota kaucji – nie, w efekcie czego wskaźnik zwrotów znacząco spadł.

Weźmiemy napój ze sklepowej półki i…

… dzięki wyraźnym oznaczeniom na opakowaniu od razu będzie jasne, czy da się je zwrócić. Na takie udogodnienie mogą liczyć choćby Finowie, którzy z oznakowania na etykiecie produktu dowiadują się także o wysokości kaucji. Wększość europejskich krajów stosujących system kaucyjny zwraca pieniądze za niemal wszystkie opakowania po napojach (z wyjątkiem mleka i wysokoprocentowych alkoholi). Sprzedawcy i konsumenci nie muszą więc za każdym razem sprawdzać, czy opakowanie nadaje się do zwrotu.

Wypijemy ostatni łyk napoju i…

… nie będziemy już musieli urządzać długich rodzinnych debat nad kuchenną szafką, do którego kubła wrzucić puste opakowanie. Pusta butelka czy puszka trafi do torby i powędruje z nami do najbliższego marketu czy osiedlowego sklepu. System kaucyjny będzie bowiem skuteczny jedynie wtedy, gdy ułatwi nam życie. Butelki czy puszki będziemy mogli oddać po prostu tam, gdzie robimy codzienne zakupy.

Przyniesiemy puste opakowania do sklepu i…

… oddamy je wyznaczonej osobie lub wrzucimy do specjalnej maszyny. To drugie rozwiązanie byłoby na pewno szybsze i prostsze z perspektywy klienta. Odbiorca naszych opakowań musi je bowiem policzyć, sprawdzić, czy są objęte systemem kaucyjnym, wydać pokwitowanie i zająć się zwróconymi przez nas odpadkami. – Konsumenci na całym świecie zużywają prawie 1,4 tryliona (jeden i 18 zer!) pojemników do napojów rocznie. To ogromna ilość materiału opakowaniowego, który można zebrać i ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi – podkreśla Anna Sapota.

Dostaniemy kwit uprawniający do odbioru kaucji i…

… odzyskamy kwotę za opakowanie, którą dopłaciliśmy podczas zakupów. To z pewnością najbardziej oczywiste rozwiązanie, ale nie jedyne. Przykładowo Norwegia organizuje recyklingowe loterie z wysokimi wygranymi. Norwegowie i Szwedzi mogą też zrezygnować z odbioru kaucji i przeznaczyć ją na cele charytatywne.