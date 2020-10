W Częstochowie ruszył Vendo Park. Głównym najemcą jest Lidl

Vendo Park w Częstochowie przyjmuje już klientów. To jeden z największych parków handlowych w sieci rozwijanej przez dewelopera Trei Real Estate Poland. Obiekt o łącznej powierzchni najmu ok. 8 200 mkw. mieści 13 sklepów, z czego Maxi Zoo, Dealz, TEDi oraz JBB Bałdyga są markami debiutującymi w Częstochowie. To czwarty z siedmiu Vendo Parków, jakie deweloper planuje otworzyć do końca tego roku.

Na działce o powierzchni 22 900 mkw. przy al. Niepodległości Trei oddał do użytku dwa budynki handlowe wzniesione na potrzeby działalności Vendo Parku oraz supermarketu spożywczego Lidl, który zajmuje ok. 1 960 mkw. z całkowitej powierzchni najmu inwestycji. Na terenie obiektu działają ponadto Maxi ZOO, KIK, Neonet, Rossmann, Pepco, Dealz, sklep mięsny JBB Bałdyga oraz Cukiernia Michaś. Wkrótce zaplanowano otwarcia trzech kolejnych sklepów: Martes Sport, TEDi i Sinsay. Do dyspozycji odwiedzających jest 160 miejsc parkingowych.



- Vendo Park w Częstochowie to jedna z naszych największych inwestycji w Polsce i preferowany przez nas większy format parków handlowych, które dzięki swojemu rozmiarowi oferują lokalnej społeczności bogatą ofertę sklepów. Przedsięwzięcie zakładało budowę nie tylko parku handlowego naszej sieci, ale także osobnego budynku dla Lidla, oraz przebudowę drogi i ciągu pieszo-rowerowego w bezpośrednim sąsiedztwie. Supermarket spożywczy Lidl oraz liczni najemcy naszego Vendo Parku gwarantują wygodę zakupów w ramach nowo powstałego obiektu - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Międzynarodowa grupa Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstało już 29 obiektów, z czego aż 19 zlokalizowanych jest w naszym kraju. Polskie plany dewelopera na 2020 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku jeszcze trzech Vendo Parków w Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Trei Real Estate Poland zarządza łącznie 126 obiektami handlowymi w Polsce.