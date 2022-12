W Galerii Warmińskiej ruszyła Żabka

W Galerii Warmińskiej pojawił się wyczekiwany operator spożywczy. Żabka to kolejne miejsce, gdzie można zrobić szybkie zakupy podczas odwiedzin w centrum. Sklep zapewnia bogaty wybór produktów żywnościowych i przekąsek dostosowany do potrzeb zajętych zakupami klientów. Punkt jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:30-21:30.