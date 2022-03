W handlu jest ok. 150 tys. wakatów. Część z nich zajmą Ukraińcy

Pracownicy z Ukrainy, których w Polsce według szacunków jest obecnie ok. 1,3 mln, wykonują głównie proste prace.

Trwają prace nad specustawą, która pozwoli na uzyskanie legalnego zatrudnienia dla każdego z wbitą na granicy polsko-ukraińskiej specjalną pieczątką, która będzie zaświadczała o jego przybyciu do kraju.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, Przewodniczący Platformy HR Pracodawców RP, mówi w rozmowie z dlahandlu.pl, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie na rynku pracy.



Czy grozi nam kryzys migracyjny?

Wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz organizacjami pracodawców, w tym głównie Pracodawcami RP, działamy teraz intensywnie, żeby nie dopuścić do kryzysu migracyjnego. Teraz kluczowe jest zapewnienie pomocy medycznej, lokalowej, materialnej i oczywiście psychologicznej uchodźcom z Ukrainy. Tutaj nasze społeczeństwo spisuje się na medal. A kolejny etap to stworzenie warunków do łatwego wejścia tych osób na rynek pracy. Stąd prace nad specustawą, która pozwoli na uzyskanie legalnego zatrudnienia dla każdego z wbitą na granicy polsko-ukraińskiej specjalną pieczątką, która będzie zaświadczała o jego przybyciu do kraju. W związku z tym, że w dużej mierze są to kobiety, ważne będzie też przygotowanie zaplecza pod edukację dzieci. My już takie inicjatywy podejmujemy, wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu gwarantujemy 500 miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ukraińskich dzieci.



Większość osób przybywających z Ukrainy do Polski to kobiety. Jaką pracę mogą wykonywać w Polsce?



Kobiety mogą podejmować pracę w usługach, logistyce czy branży spożywczej. Wspólnie z Pracodawcami RP wystaliśmy apel do pracodawców, żeby zgłaszali miejsca pracy, które mogą zająć kobiety. Liczymy, że w sumie będziemy mogli zaoferować nawet 2 tys. miejsc pracy.



Wiele osób przybywających z Ukrainy będzie szukać pracy w handlu. Jak wygląda sytuacja w tym segmencie, jeśli chodzi o niedobór pracowników?

Różne szacunki wskazują, że w sektorze handlu jest nawet ok. 150 tys. wakatów. To bardzo dużo i wskazuje na dużą chłonność tego rynku. Z naszych wyliczeń wynika, że ogólnie nasz rynek pracy w ciągu pół roku byłby w stanie wchłonąć nawet 0,5 mln pracowników z Ukrainy. A do końca roku nawet i 700 tys.



Czy handel skorzysta na napływie nowej siły roboczej?

Na razie ciężko szacować, co się wydarzy, bo osoby szukające schronienia w Polsce to nie migranci zarobkowi i nie wiadomo, ile z nich zasili rynek pracy. Musimy jednak zawalczyć o to, żeby zaoferować łatwą możliwość wejścia na rynek pracy tym, którzy będą tego chcieli. Zwłaszcza, że nasz biznes potrzebuje pracowników.



Ile obecnie jest pracowników z Ukrainy? Jakie wykonują prace?



Pracownicy z Ukrainy, których w Polsce według szacunków jest ok. 1,3 mln, wykonują głównie proste prace. To właśnie pod nie, wystawiono najwięcej oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w 2021 roku, bo ponad 537 tys. Na drugim miejscu byli magazynierzy, dla których wystawiono niemal 147 tys. dokumentów tego typu, a podium domyka 139 tys. oświadczeń dla ręcznych pakowaczy i znakowaczy. Tuż za pierwszą trójką znaleźli się kierowcy, dla których wystawiono 115 tys. oświadczeń, dalej są robotnicy pracujący przy przeładunku towarów (110 tys.). Nieco mniej niż 100 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom wystawiono poszukując operatorów maszyn i urządzeń (95 tys.). Następni w kolejności byli murarze (61 tys.), sprzątaczki biurowe i hotelowe (61 tys.) oraz monterzy (ponad 56 tys.).