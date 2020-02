W handlu nasza produktywność jest podobna do unijnej, w przemyśle 2-krotnie niższa

Pracujemy długo, ale mało efektywnie. Wystarczy porównać nasz wynik z Niemcami, którzy w ubiegłym roku przepracowali o 429 godzin mniej. To daje prawie 54 dni po 8 godzin. Mimo to wydajność naszych zachodnich sąsiadów jest 1,5 raza wyższa od naszej.

Na tę kwestię zwraca uwagę m.in. McKinsey w swoim raporcie „Polska 2030”, przygotowanym we współpracy z magazynem Forbes. W sektorze produkcji przemysłowej jesteśmy aż o 59% mniej produktywni od państw Europy Zachodniej. Podobnie jest w rolnictwie i energetyce. Unijnej średniej dotrzymujemy za to tempa w handlu i usługach, gdzie różnice w produktywności wynoszą odpowiednio jedynie 12% i 20%.

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w ostatnim kwartale 2019 r. zatrudnienie pracownika (czyli suma zarobków i dodatków socjalnych płaconych przez pracodawcę) w Polsce podrożało o 6,6% w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 r. To ponad dwukrotnie szybszy wzrost niż średnia dla całej Unii.

Średni koszt godziny pracy w Polsce w 2018 r. wynosił ok. 10 euro – blisko trzy razy mniej niż unijna średnia. W całej Europie tańsi pracownicy są tylko w pięciu krajach: Łotwie (gdzie koszt pracy wynosi około 9,3 euro), Węgrzech (9,2 euro), Litwie (9 euro), Bułgarii (6,9 euro) i Rumunii (5,4 euro). Dla porównania we Francji i Szwecji – czyli dwóch z sześciu krajów UE, gdzie koszty pracy przekraczają 35 euro – już same dodatki socjalne (odpowiednio 11,6 i 11,8 euro) są wyższe niż łączny koszt pracownika w Polsce. Jednocześnie gospodarki obu tych krajów są prawie dwukrotnie bardziej produktywne od polskiej.

Warto też przyjrzeć się samym zarobkom w Polsce. W ostatniej dekadzie rosły zauważalnie szybciej niż nasza produktywność. W okresie 2008-2018 płaca minimalna rosła w tempie 6,5% rocznie, a mediana wynagrodzeń wzrosła łącznie o 55%. W tym samym czasie wydajność pracy przeciętnego Polaka rosła o 3,4% rocznie.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na produktywność wyróżnić można przede wszystkim pięć: warunki naturalne, kapitał fizyczny, kapitał ludzki, innowacyjność oraz organizację pracy.