W handlu trwa walka o pracowników

Wynagrodzenie jest podstawowym elementem walki o kandydatów w branży handlowej, fot. Shutterstock

W tym roku po raz kolejny sieci handlowe podniosły wynagrodzenia swoim pracownikom. Lidl, Biedronka, Kaufland, Tesco - oni już przyznali podwyżki.

W tym roku po raz kolejny sieci handlowe podniosły wynagrodzenia swoim pracownikom. Biedronka plan podwyżek na 2020 rok ogłosiła już w grudniu 2019 roku. Wynagrodzenia pracowników podniesiono od stycznia tego roku o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Podwyżki otrzymało niemal 57 tys. osób.

Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, mogą zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3400 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków może wynieść od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

Podwyżki szykuje również Kaufland. - W obecnym roku obrotowym, który trwa do końca lutego, wprowadziliśmy podwyżki wynagrodzeń w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracowników. Ponadto pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zostali objęci dodatkiem motywacyjnym w wysokości nawet 400 zł za 100 proc. frekwencję w pracy – mówi Daria Tworek.

- 1 marca, z początkiem nowego roku obrachunkowego, zaplanowane są kolejne podwyżki - po ich przyznaniu Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce pod względem wysokości płac. Podwyżki dotyczyć będą różnych grup pracowników, zarówno osób zatrudnionych w marketach, jak również w centrach dystrybucyjnych oraz w centrali. Wynagrodzenia będą podnoszone proporcjonalnie do pełnionej funkcji – dodaje.

Na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od stażu pracy zatrudnieni w sieci Kaufland otrzymają od 3200 do 3900 zł brutto miesięcznie, w tym do 500 zł dodatku motywacyjnego.

Z kolei w Lidlu z początkiem marca 2020 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu - 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.