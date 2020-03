W Hebe i e-Tesco limity, by nie wykupywać najpopularniejszych towarów

Drogerie Hebe zdecydowały, że będzie można kupić po 5 sztuk środków higienicznych i dezynfekujących. Przed weekendem na sprzedaż max. trzech sztuk papieru toaletowego, ręczników i mydeł zdecydowała się sieć Rossmann.

- Z uwagi na fakt, że chcemy zagwarantować dostęp do środków higienicznych oraz wirusobójczych jak najszerszej grupie klientów po oferowanej przez nas cenie, informujemy, że jedna osoba może zakupić maksymalnie 5 sztuk produktów z w/w grup - napisano w komunikacie Hebe.

Sklep internetowy Tesco Online wprowadził limit zakupowy do 6 sztuk na najpopularniejsze produkty. Jak tłumaczy sieć w komunikacie, celem obostrzeń jest to, aby "umożliwić wszystkim dostęp do niezbędnych produktów".