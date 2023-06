W jakie dni tygodnia wydajemy w sklepach najwięcej?

Preferencje zakupowe Polaków. W te dni tygodnia wydajemy najwięcej

Specjaliści przeanalizowali setki tysięcy anonimowych paragonów spożywczych z datą zakupu od 1 stycznia do 17 czerwca 2023 roku i stwierdzili, że w soboty do koszyka zakupowego wrzucamy więcej, bo średnio niemal 9 produktów, a przy kasach sklepowych płacimy największą sumę spośród całego tygodnia. Średnia kwota widoczna na paragonach tego dnia to 65 zł 28 gr, a cena w przeliczeniu na jeden produkt wynosi około 7 zł 42 gr.

A jak nasze koszyki zakupowe prezentują się w zwykłe dni tygodnia?

W tygodniu skromniej

W dni powszednie, od poniedziałku do piątku, Polacy na jednych zakupach wydają średnio 50 zł 11 gr, czyli o około 15 zł mniej niż w soboty. Liczba produktów na paragonach w tygodniu również jest niższa i wynosi około 7 pozycji na paragonach. Średnia cena jednego produktu w tym czasie wynosi 6 zł 86 gr. Kupujemy nie tylko mniej, ale też taniej. Może to oznaczać, że w dni robocze częściej dokonujemy drobnych sprawunków niż ma to miejsce w weekendy.

A co o zakupach w niedziele handlowe “mówią” nasze paragony?

– Niedziele handlowe to wciąż kusząca propozycja dla polskich konsumentów. W tych dniach średni koszt zakupów jest wyższy o około 7 zł niż w zwyczajne dni pracujące oraz niższy o 7 zł niż soboty. W niedziele handlowe kupujemy średnio o jeden produkt mniej niż w najbardziej zakupowe soboty, ale nadal to więcej niż w zwykłe dni tygodnia – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Świadczyć to może o tym, że Polacy nadal lubią korzystać z możliwości zakupów w niedziele, jednak już nie tak chętnie jak w soboty – dodaje.