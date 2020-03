W kwarantannie nasze zakupy mniejsze o 38 proc. Przejadamy zapasy

kapalaza 2020-03-31 10:31:11

Jedzenie to jedno, ale ja też zamówiłam kilka sprzętów do domu, kupiłam roombę, nie ma się co bać jeżeli chodzi o zamawianie przez neta, bo tak naprawdę przestrzegane sa zasady bezpieczenstwa, kurier dzwoni i kładzie paczke pod drzwiami wiec nie ma sie co bac