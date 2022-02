W marcu konsultacje ws. regulacji franczyzy. Kierunek zmian pozostaje niewiadomą

Niedawno Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało rozpoczęcie prac nad ustawą mającą rozwiązać problemy franczyzobiorców. Marcin Sławecki, szef gabinetu politycznego w resorcie, poinformował nas w styczniu o przejściu z etapu prac analitycznych do prac legislacyjnych.

Rynkowe spekulacje

Resort niestety nie zdradza kierunku regulacji. Branża spekuluje, a jedna z teorii krążących w środowisku mówi o zmianach przepisów, które spowodują, że ajenci przestaną być traktowani jak przedsiębiorcy a zaczną być traktowani jak pracownicy. Tych doniesień jednak nikt nie potwierdza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku profesor Rafał Adamus, który jest autorem słynnego raportu o franczyzie, przygotował projekt ustawy franczyzowej. W ocenie prof. Rafała Adamusa umowę franczyzy należy uregulować w Kodeksie cywilnym. Regulacja kontraktu powinna być syntetyczna, osadzona w polskiej tradycji prawnej i nawiązująca do funkcjonujących rozwiązań. Powinna też zmniejszyć dysproporcje między stronami umowy. Profesor proponuje także nowelizację ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów, a także Kodeksu wykroczeń.

Ponadto w 2021 r. Zespół Roboczy ds. Franczyzy Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamie Abramowiczu opracował "Założenia do kodeksu dobrych praktyk dla rynku franczyzy”. Kodeks został przyjęty w lipcu 2021. Dziś sygnatariuszami kodeksu jest 18 systemów franczyzowych w tym największe w kraju oraz organizacje franczyzobiorców. Obejmuje on swym zasięgiem znaczną część rynku. Ma on także patronat największych organizacji gospodarczych w kraju.

W 2020 r. z tej formy działalności gospodarczej w różnych branżach skorzystało ponad pół miliona osób. Szacuje się, że na rynku franczyzowym było dostępnych ponad 1300 sieci. Polskie prawo obecnie nie reguluje treści umowy franczyzy. Inaczej jest np. w prawodawstwie federalnym Stanów Zjednoczonych, gdzie przepisy zakładają silną ochronę interesów franczyzobiorców jako słabszej ekonomicznie strony stosunku prawnego. Z kolei w Brazylii od 2020 roku obowiązują przepisy, które nakładają na franczyzodawców rygorystyczne obowiązki, szczególnie w zakresie ujawniania informacji franczyzobiorcom.