W Milczu rusza Intermarche i Bricomarche

Jednoczesne otwarcie sklepów Intermarche i Bricomarche w Miliczu; fot. materiały prasowe

Muszkieterowie w Miliczu uruchomili równocześnie dwa nowe sklepy – jeden sieci Intermarché, drugi Bricomarché. Sklepy zlokalizowane są przy ul. Makowej 11 i 13, ich łączna powierzchnia handlowa to blisko 4 000 m2, a pojemność parkingu wynosi 140 miejsc.

Otwarcie rynku w Miliczu – jedna lokalizacja, dwa sklepy

Uruchomienie dwóch nowych sklepów w Miliczu to dla Grupy Muszkieterów ważne wydarzenie. Supermarkety te oferują klientom kompleksową obsługę poprzez działanie w jednej lokalizacji. Ponadto są to pierwsze sklepy sieci Intermarché i Bricomarché w tym mieście. Ostatnie takie wydarzenie w historii działania Muszkieterów miało miejsce 13 lat temu w Ostrzeszowie.

Intermarché – bogata oferta produktów świeżych

Od 9 czerwca br. mieszkańcy Milicza i okolic mogą odwiedzać nowy sklep Intermarché przy ul. Makowej 13, którego wnętrze i elewacja zaprojektowane są zgodnie z nową szatą graficzną. Supermarket działa w nowoczesnym koncepcie Power co oznacza, że oferuje odwiedzającym szeroką gamę produktów świeżych w strefie świeżego ryneczku, artykułów bio i fit, dużą ekspozycję takich produktów jak wędliny czy owoce morza, towarów świeżo zapakowanych (zarówno wędlin, jak i serów) oraz alkoholi. Sklep wyposażony jest w piekarnię, z dostępną dla klientów samoobsługową krajalnicą do chleba, wędzarnię i długie boksy kasowe zapewniające komfort pakowania zakupów. Blisko kas znajdują się urządzenia chłodnicze z mrożonkami, a w pozostałej części sklepu klienci mogą odwiedzić specjalne strefy z ofertą sezonową, promocyjną oraz z wyprzedażami. W ofercie znajdują się towary dostarczane przez lokalnych dostawców, w tym pieczywo, produkty garmażeryjne, warzywa czy owoce, a wkrótce również browar rzemieślniczy. Zespół pracowniczy sklepu liczy około 30 osób, a obsługa klientów realizowana jest przy 4 stanowiskach kasowych. Właścicielami marketu są przedsiębiorcy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sklepów sieci Intermarché.

Bricomarché – szeroka gama produktów i usług

Supermarket Bricomarché zlokalizowany jest przy ul. Makowej 11 i oferuje szeroką gamę produktów z działu budowlanego, majsterkowanie, ogród i dekoracje. Obok sklepu znajduje się ogród zewnętrzny o powierzchni 1 000 m2 oraz wiata budowlano-ogrodowa o powierzchni 700 m2. Supermarket zatrudnia około 20 pracowników, a do dyspozycji klientów są 3 kasy. By zapewnić odwiedzającym maksymalną wygodę zakupów, sklep oferuje również dodatkowe usługi, takie jak: click&collect (zamówione przez Internet zakupy można odebrać w wyznaczonej do tego strefie), transport zamówionego towaru, cięcie blatów czy możliwość bezpłatnego wypożyczenia przyczepy. Właścicielem sklepu jest przedsiębiorca z dużym doświadczeniem w obszarze handlu.