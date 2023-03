W Netto elektronarzędzia Techliner aż o 30 proc. tańsze

Netto kusi rabatami i szeroką ofertą narzędzi z profesjonalnej serii Techliner. Szlifierki, wiertarki udarowe czy wyrzynarki są już w ofercie, także w parze z uniwersalnymi akumulatorami 20 V do wielokrotnego ładowania.

Promocyjna oferta narzędzi w Netto jest bardzo szeroka i obowiązuje od czwartku, 16.03 do środy, 22.03. Jeśli dopiero rozpoczynamy przygodę z majsterkowaniem, warto rozważyć kupno rozbudowanego zestawu narzędzi Techliner składającego się z: klucza udarowego z nasadkami (17, 19, 21 i 23 mm), wiertarko-wkrętarki i akumulatora. Wszystko w kompaktowej walizce za jedyne 265 PLN (cena pierwotna to 379 PLN). Sama wiertarko-wkrętarka wyposażona w poręczny uchwyt, lampę LED i 2 poziomy obrotów silnika jest dostępna za jedyne 69 PLN. Warto skorzystać z takiej okazji!

Odświeżenie mebli ogrodowych czy tarasu? A może przygotowanie powierzchni drewnianych pod malowanie? Z pomocą przyjdzie szlifierka mimośrodowa z serii Techliner w cenie 99 PLN (zamiast 149 PLN). W zestawie znajdziemy szlifierkę, tarczę ścierną o ziarnie 120 (mocowaną na rzep), złączkę do zasysania odpadów oraz worek na kurz. Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami serii 20 V.

Oferta Techliner dostępna tylko w Netto to także młotowiertarka Techliner z kompletem wierteł i bitów do wkręcania. Urządzenie łączy w sobie funkcję klasycznej wiertarki udarowej (stosowanej do betonu czy cegły) oraz wkrętarki (do metalu i drewna). Dostępne w promocyjnej cenie za 125 PLN (zamiast 179 PLN). Nie tylko majsterkowicze, także profesjonaliści mogą wyposażyć swoje warsztaty w Netto. Oferta narzędzi obejmuje również wyrzynarkę akumulatorową Techliner (99 PLN) i szlifierkę kątową 1200 W Techliner, w tak samo okazyjnej cenie.