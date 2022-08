W nowym koncepcie Power działa 20 z ok. 190 sklepów Intermarche

Czym jest koncept Power?

Ideą przewodnią wprowadzonych zmian jest świeżość – oznacza to, że nowa odsłona sklepów wyróżnia się poszerzoną ofertą i atrakcyjną prezentacją produktów świeżych. Supermarkety zyskały dużą strefę świeżego ryneczku, w ramach którego dostępne są pieczywo, wyroby cukiernicze, warzywa i owoce, sery, wędliny, mięsa, ryby oraz wyroby garmażeryjne. Wyróżnikiem sklepów Intermarché są również przygotowywane na miejscu wędliny z własnej wędzarni. Szerszą ekspozycję zyskały produkty BIO, ekologiczne, kuchnie świata, dania gotowe czy nabiał.

Koncept Power to również wygodny i intuicyjny sposób robienia zakupów oraz nowoczesna aranżacja. Odświeżony wygląd supermarketu to nie tylko zmieniony układ sali sprzedaży, ale także nowa identyfikacja wizualna i oświetlenie. Projekt układu przestrzeni wprowadza przyjazny nastrój i wygodną ścieżkę zakupową, ułatwiając klientom zapoznanie się z pełną ofertą produktową, uszeregowaną w czytelne światy produktowe.

„Świeżo, tanio, z optymizmem”

Zmiany w funkcjonowaniu sklepu wiążą się również z wprowadzeniem nowej platformy marki Intermarché. Zapoczątkowała ją kampania, której hasło przewodnie brzmi „Świeżo, tanio, z optymizmem”. Dla Intermarché kluczowym obszarem oferty są właśnie produkty z kategorii świeżych, dlatego w sklepach po remodelingu została powiększona strefa ekspozycji tego asortymentu. Docelowo ma ona wynosić 50 proc. powierzchni sklepu. Strefę ryneczku z produktami świeżymi usytuowano przy wejściu, a sprzedaż części produktów, np. wędlin, mięs czy serów, odbywa się na dwa sposoby – tradycyjnie oraz w formie gotowych, świeżo zapakowanych porcji, dzięki czemu klienci nie muszą stać w kolejkach do lady tradycyjnej, oszczędzając czas. Do ich dyspozycji jest również ułatwienie w postaci samoobsługowej krajalnicy do pieczywa.

Zmiana konceptu sklepu oznacza nowe dedykowane strefy promocyjne, sezonowe i wyprzedażowe, a także specjalnie zaaranżowane miejsca kulinarnych inspiracji dla klientów. Przygotowanie nowego modelu sklepu zostało poprzedzone analizami ścieżki klienta oraz badaniami marketingowymi.

Kolejne otwarcia w koncepcie Power

Koncept Power jest dziś sukcesywnie wprowadzany w kolejnych sklepach Intermarché. Trwa proces przemodelowania w wybranych lokalizacjach – w ostatnim czasie nowy koncept wdrożyły sklepy Intermarché w Pajęcznie, Gostyniu oraz Trzebnicy. Klienci mogą tu skorzystać m.in. nie tylko z poszerzonych stref Owoce & Warzywa czy produktów świeżo pakowanych, lecz także z większej przestrzeni ekspozycji mięs oraz produktów z kategorii nabiału, mrożonek i alkoholi. Optymalny układ kategorii i ścieżka zakupowa, wyeksponowanie asortymentu i jak najlepiej wykorzystana przestrzeń jeszcze skuteczniej zachęcają klientów do zakupów.