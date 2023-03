W Olkuszu powstanie największy w okolicy park handlowy

Olkusz z największym parkiem handlowym w regionie

Na zakupionym w Olkuszu terenie powstanie miejsce do szybkich i wygodnych zakupów z urozmaiconą ofertą handlową, której potrzebują klienci. Na działce liczącej ponad 3,7 ha wybudowany zostanie największy w okolicy regionalny park handlowy liczący ok. 13 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, na której znajdzie się kilkanaście sklepów. Obecnie trwają niezbędne uzgodnienia do rozpoczęcia budowy.

- Gmina i miasto Olkusz to rejon, w którym zamieszkuje blisko 50 tys. osób, a jego potencjał handlowy nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Naszym celem jest stworzenie obiektu z kompleksową ofertą handlową, którą stworzą sklepy znanych marek z różnych branż, pozwalające na zrobienie zakupów szybko i wygodnie. Wśród nich znajdzie się zarówno operator spożywczy, jak i dyskonty nieżywnościowe, sklepy z ofertą modową i punkty usługowe - mówi Wojciech Cieślak, prezes BOIG.

Zaletą obiektu będzie jego lokalizacja tuż przy centrum miasta, w pobliżu licznych osiedli mieszkaniowych i przy drodze krajowej 94, która stanowi alternatywę dla pojazdów poruszających się między aglomeracją śląską a Krakowem i jego okolicami. Dzięki takiemu położeniu park handlowy znajdzie się w zasięgu blisko 120 tys. osób – mieszkańców miasta oraz całego powiatu olkuskiego.



Inwestycja powstaje w ramach współpracy z wiodącym izraelskim deweloperem i zarządcą nieruchomości handlowych.

Izraelczycy inwestują w Polsce

- Obecnie Grupa BiG realizuje i zarządza 139 projektami na całym świecie, w tym 56 centrami i galeriami handlowymi w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Serbii, Czarnogórze i Francji. Obiekt w Olkuszu będzie naszą kolejną inwestycją w Polsce – rynku, na którym właśnie rozpoczynamy naszą ekspansję – mówi Eran Levy, CEO BiG w Polsce.



Za komercjalizację i realizację obiektu odpowiada grupa BOIG. Obiekt handlowy ma być gotowy w 2025 roku.

BiG Shopping Centers Ltd to firma w Izraelu, której główną koncepcją jest rozwój i zarządzanie centrami handlowych i lifestylowych. BiG jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Avivie, o kapitale rynkowym wynoszącym ok. 2 mld euro, wchodzi w skład prestiżowego indeksu TA-35 (indeks 35 czołowych spółek notowanych na giełdzie w Izraelu).

BiG jest kontrolującym udziałowcem (ok. 85%) AFI Properties Ltd., innej publicznej spółki z branży nieruchomości notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Avivie, o kapitale rynkowym wynoszącym ok. 1 mld euro; łącznie grupa działa dziś w 7 krajach (Polska jest jednym z nich) i jest zaangażowana w rozwój, inwestycje, zarządzanie i obsługę projektów nieruchomościowych ze wszystkich sektorów i segmentów.