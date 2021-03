W Opolu zainstalowano automat sprzedający owoce i warzywa

W Opolu w dzielnicy Groszowice stanął automat z warzywami i owocami. To pierwsze tego typu urządzenie w mieście - podaje Radio Opole.

Jak donosi Radio Opole póki co w automacie można kupić ziemniaki oraz jabłka, ale docelowo mają się tam jeszcze pojawić buraki, marchewki i seler. Towar jest dostarczany od lokalnego rolnika, który go waży i pakuje do wydzielonych skrzynek.

Automat działa zaledwie od dwóch dni, a zainteresowanie nim już jest spore. Za towar można płacić gotówką albo kartą.

Owce i warzywa będą uzupełniane codziennie. Urządzenie będzie także codziennie dezynfekowane. Z założenia produkty mają być dostępne przez cały rok.

Więcej na ten temat w Radiu Opole.