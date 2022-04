W ostatnich latach Biedronka zmodernizowała 1083 sklepy

Sieć Biedronka opiera zrównoważony rozwój na 5 filarach: promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw, byciu godnym zaufania pracodawcą, wspieraniu lokalnych społeczności oraz poszanowaniu środowiska naturalnego.

Dla każdego z filarów Biedronka określa priorytety, a dla każdego priorytetu – cele do osiągnięcia w trzyletnim horyzoncie czasowym.

W przypadku działań na rzecz środowiska istotną ich częścią jest redukcja śladu węglowego tj. redukcja emisji CO2. Zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (tzw. GHG Protocol) jest mierzona w trzech zakresach (scopes)[i]. Od 2017 roku w ramach zrealizowanych do tej pory działań w zakresach 1 i 2, Biedronka obniżyła emisje CO2 o blisko 45%. Oznacza to, że już teraz osiągnęła i przekroczyła założony cel jakim była redukcja o 30% emisji CO2 w latach 2021-2023 w porównaniu do 2017 roku. Było to możliwe przede wszystkim dzięki modernizacjom już istniejących placówek. W latach 2018-2021 Biedronka zmodernizowała aż 1083 sklepy. Rekordowy pod tym względem był 2021 rok - wyremontowano aż 334 placówki, w pandemicznym 2020 r. było to 267 sklepów.

Ekologiczne rozwiązania w modernizowanych Biedronkach

We wszystkich nowych i odnawianych sklepach montowane są o 45% bardziej energooszczędne, zamykane chłodziarki i zamrażarki, oświetlenie LED, instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. Systemy BMS pozwalają na inteligentne zarządzanie urządzeniami technicznymi, harmonogramowanie ich czasu pracy w zależności od dni i godzin otwarcia oraz analizę zużycia mediów. Sieć Biedronka szacuje, że średnie zużycie energii w sklepach po remoncie spada o minimum 15%.

– Relacją ze środowiskiem naturalnym zarządzamy kompleksowo, poszukując innowacyjnych rozwiązań, stosując je we wszystkich etapach działalności, nie tylko inwestycji w sklepy i logistykę. Aktywnie działamy również w zakresie ekoprojektowania opakowań marek własnych, bioróżnorodności oraz gospodarowania odpadami, z których ponad 91% jest przekazywanych do ponownego wykorzystania – mówi Agnieszka Koc, dyrektorka działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.