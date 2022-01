W Polsce jest 376 tys. sklepów detalicznych. Przed nimi trudne czasy

W ubiegłym roku rynek detaliczny, mierzony liczbą sklepów skurczył się do poziomu bliskiego 376 tys., co stanowi spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,1 proc. Najszybciej ubywa sklepów z artykułami piśmienniczymi i towarami używanymi. Jednocześnie najszybciej przybywa piekarni i ciastkarni.