W ponad 700 sklepach Lidla zamontowano tysiąc kas samoobsługowych

10 sierpnia w Lidlu została uruchomiona tysięczna kasa samoobsługowa.



„W Lidl Polska stawiamy na innowacje, pamiętając jednak, że każde nowe rozwiązanie ma realnie wpłynąć na poprawę komfortu naszych klientów oraz pracowników. Innowacje, które wprowadzamy to zawsze wartość dodatkowa, np. aplikacja Lidl Plus, którą pobrało już ponad 6 milionów użytkowników. Kolejnym rozwiązaniem, które testujemy z sukcesami od wielu miesięcy są kasy samoobsługowe. Zauważamy, że przekonuje się do nich coraz więcej naszych klientów - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.