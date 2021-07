W sierpniu pięć sklepów Tesco zostanie zamkniętych na stałe

Sklep Tesco w Kielcach, fot. shutterstock

Od 5 do 19 sierpnia pięć sklepów Tesco zostanie zamkniętych. Te placówki nie zmienią szyldu na Netto.

5 sierpnia zamknięty zostanie sklep w Stalowej Woli przy ulicy Przemysłowej. 19 sierpnia zamknięte zostaną następujące lokalizacje: Kielce, ul. Świętokrzyska; Szczecin, ul. Milczarska; Gdynia, ul. Kcyńska oraz Włocławek, ul. Kruszyńska.

Przypomnijmy, że do końca roku sieć Netto planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji z Tesco na Netto planowany jest na połowę przyszłego roku. -– Dotychczasowy przebieg procesu otwierania kolejnych sklepów oceniamy jako sukces. Należy podkreślić, że umożliwienie klientom terminowego zawitania do naszych sklepów w kolejnych miastach to wspólny sukces Netto i szeregu współpracowników, jako że transformacja każdego sklepu wymaga olbrzymich nakładów pracy, mobilizacji i zespołowego współdziałania. W konwersję zaangażowane jest wielu podwykonawców, w tym jak dotąd nie mniej niż 20 firm budowlanych, dzięki sprawności których w ciągu dwóch miesięcy powiększyliśmy powierzchnię handlową Netto aż o 44 600 mkw. – mówił ostatnio Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny Netto.

Obecnie w miejscu Tesco zostało otwartych 50 sklepów Netto.