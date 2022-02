W sklepach 12 pączków za 4 zł. Jak to możliwe przy 9-proc. inflacji?

Idealny pączek to...

Andrzej Piętka wskazuje, że dawniej pączki smażyło się na smalcu, łoju końskim lub specjalnym tłuszczu cukierniczym. Idealny pączek powinien ważyć pomiędzy 55g a 70g i być wykonanym z tradycyjnego ciasta drożdżowego na wierzchu polukrowanego.

- Dzisiaj już raczej nikt takich pączków nie robi. Dziś rzemieślnicza piekarnia, żeby przygotować poprawnego w smaku pączka musi kalkulować zużycie surowców, koszt robocizny i energii na poziomie ok. 0.45 zł / 1 sztukę - zauważa nasz rozmówca.

Klasyczny skład pączka sprzed 50 lat (receptura prof. Ambroziaka) to: mąka 500, cukier, jajka, tłuszcz stały (margaryna lub masło), mleko tłuste, drożdże, sól, esencja migdałowa, kwas cytrynowy do pomady, syrop ziemniaczany, smalec do smażenia, żółtka jajek, spirytus i skórka pomarańczy.

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów dla jednego rzemieślniczego pączka 70 g przy zastosowaniu mieszanki 15% to następujące wartości: koszt surowca to 0.33 zł, robocizna 0.09 zł i energia (bez procesu mrożenia) to 0.02 zł. Koszt najwyższej jakości surowca dla pączka typu premium to nawet 0.75 zł. Do tego należy dodać koszt logistyki, sprzedaży, marketingu, opakowań i obsługi.

Ile powinien kosztować pączek?

- Możemy więc przyjąć, że sprzedaż pączka nie powinna być niższa niż 2.00 zł w sklepie firmowym piekarni. Są oczywiście wyjątki i to zapewniają sieci handlowe, które potrafią zaoferować pączki przemysłowe (mrożone). Przy zakupie powiedzmy 12 sztuk oferują cenę 0.33 zł / sztukę. Nie należy podejrzewać, aby sieci dyskontów sprzedawały ze stratą. Oznacza to, że przy jednorazowych wielomilionowych zamówieniach sprytny kupiec może kupić pączka za 0.32 zł / 1 sztukę, a może jeszcze taniej - tłumaczy nam ekspert rynku piekarniczego.

Tłusty czwartek w sieciach handlowych

Pączek w tłusty czwartek jest dla sieci handlowych magnesem przyciągającym kupujących (reklamy w radio, gazetkach, prasie, internecie i TV). - Dyskonty wykorzystują zakupową wadę Polaków. Nie ważne jakiej jakości jest produkt, ważne aby tanio kupić. Dochodzimy do paradoksu. W 2022 roku wszędzie widzimy podwyżki produktów spożywczych, a pączki w tłusty czwartek są sprzedawane taniej, niż w zeszłym roku. Osobiście uważam, że takie podejście sieci handlowych zabija polskiego tradycyjnego pączka, z którego kiedyś byliśmy dumni. Dochodzimy do absurdu, gdy klient kupuje w sklepie 12 pączków za 3.96 zł, zjada 1 sztukę a resztę wyrzuca, bo mu nie smakuje i nie szkoda mu wydanych pieniędzy - podsumowuje nasz rozmówca.