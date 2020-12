W sklepach Kaufland można płacić kodami z platformy kafeteryjnej MyBenefit

Należąca do grupy Benefit Systems, firma MyBenefit, nawiązała współpracę z siecią sklepów Kaufland. Od listopada za zakupy w 223 marketach tej marki klienci mogą płacić kodami z platformy kafeteryjnej MyBenefit – ważnymi przez cztery lata.







Blisko pół miliona użytkowników platformy może wybierać spośród 16 tys. artykułów dostępnych w sklepach sieci Kaufland i płacić za nie kodami dostępnymi w kafeterii.

- Klienci naszych marketów mogą wybierać spośród tysięcy produktów najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach. Każdego dnia pracujemy nad rozwojem oferty, dopasowując ją do zmieniających się potrzeb konsumentów. Szczególnie dumni jesteśmy z szerokiego asortymentu marek Kaufland, który obejmuje m.in. produkty wegańskie i wegetariańskie, bez laktozy czy glutenu. Naszych klientów zachęcamy do świadomego odżywiania, zwracając uwagę nie tylko na walory smakowe produktu, ale także sposób, w jaki został wytworzony. Tym samym promujemy artykuły pochodzące ze zrównoważonej produkcji, wytworzone z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt. Cieszymy się, że nasze odpowiedzialne podejście dostrzegają także partnerzy biznesowi, w tym firma MyBenefit, która podjęła współpracę z naszą siecią – komentuje Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

- Ostatnimi czasy dużo mówi się o inteligencji emocjonalnej liderów i empatii w biznesie. Taką postawę szczególnie cenią sobie pracownicy, dlatego skutecznie wspiera ona budowanie lojalności i identyfikacji z firmą – tłumaczy Robert Bogacki, członek zarządu MyBenefit. – Dzięki naszemu nowemu dostawcy, pracodawcy mogą wesprzeć pracowników w organizacji tegorocznych świąt. Dofinansowanie zakupów w sieci Kaufland będzie dla nich z pewnością atrakcyjnym benefitem.

Do platformy kafeteryjnej MyBenefit co miesiąc dołącza od kilku do kilkunastu pracodawców. Przyciąga ich bogata oferta świadczeń pozapłacowych, które budowane są wokół holistycznego podejścia w dbałości o pracownika.