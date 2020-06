W sklepach Kaufland obsługiwanych jest ok. 1600 przesyłek tygodniowo

Możliwość skorzystania z usług kurierskich przy okazji zakupów zyskuje na popularności. W marketach Kaufland obsłużono już ponad 50 tys. przesyłek DHL Parcel. Z usługi uruchomionej przez sieć wspólnie z Pointpack.pl można skorzystać w 133 sklepach Kaufland.

Kaufland wprowadził usługę nadawania i odbierania przesyłek DHL Parcel w kwietniu 2019 roku. Początkowo mogli z niej korzystać klienci sieci w 30 lokalizacjach – dziś jest dostępna w 125 sklepach Kaufland w całej Polsce. Przesyłki DHL Parcel można odbierać i nadawać w punktach informacyjnych w godzinach pracy marketów, np. przy okazji codziennych zakupów. Od chwili uruchomienia usługi aż do połowy czerwca 2020 r. skorzystano z niej ponad 50 tysięcy razy.

- Z myślą o potrzebach naszych klientów dbamy o to, aby w sklepach Kaufland znaleźli wszystko, czego potrzebują, pod jednym dachem. Przykładem tego jest usługa nadawania i odbierania przesyłek kurierskich, z której można skorzystać przy okazji zakupów w markecie. Klienci cenią to rozwiązanie, ponieważ zapewnia im wygodę i oszczędność czasu, a jego rosnąca popularność to najlepszy dowód na to, jak ważne znaczenie ma multifunkcjonalność obiektów handlowych – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Za wdrożenie rozwiązania na terenie wybranych marketów Kaufland odpowiedzialna była spółka Pointpack.pl. Z kolei za realizację samej usługi – firma DHL. Według danych w sklepach Kaufland obsługiwanych jest nawet 1600 przesyłek tygodniowo.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.