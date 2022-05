W sklepach tradycyjnych kupujemy coraz mniej mrożonek, także lodów

Wartość oczekiwana na maj wyniosła 60,5 pkt. i była wyższa od kwietniowej o 3,4 pkt. ale niższa od ubiegłorocznej o 7,1 pkt. W dalszym ciągu największy wpływ na odczyty wskaźników mają wysoka inflacja i wojna w Ukrainie.

Duże podwyżki cen

W kwietniu 2022 wartość zakupów w handlu tradycyjnym wzrosła o 12% w porównaniu do kwietnia 2021 i jest to najwyższy wzrost w tym roku. Większe obroty wynikają ze zwiększonej liczby wizyt o 2,4%. Przede wszystkim jednak stoją za nimi podwyżki cen najważniejszych kategorii w handlu tradycyjnym. W samym koszyku było mniej produktów niż rok wcześniej (średnio 4,9 produktu w porównaniu do 5,1 w marcu 2021), natomiast w czasie wizyt płaciliśmy +9,4%, co przekłada się na 2,12 zł wydawane w sklepie więcej. Średnia miesięczna wartość wizyty osiągnęła poziom 24,76 zł. Powyżej tej średniej były zakupy w tygodniu przed Wielkanocą, w piątek przekraczając nawet poziom 32,80 zł w trakcie wizyty.

Wzrost wartości widać na kluczowych dla handlu tradycyjnego kategoriach, tj. wyrobach tytoniowych (+3,2%), piwie (+3,7%), napojach bezalkoholowych (+3,2%), nabiale (+8,7%), alkoholach mocnych jak whisky, rum, likiery i gin (+11,2%), kawie/herbacie i kakao (+12,1%) czy wyrobach piekarniczych i cukierniczych (+21%). Wśród kategorii, których obroty wzrosły dwucyfrowo, prowadzą oleje i oliwy (+58,6%), żywność sucha (+18,8%) oraz sosy i przyprawy (+17,6%).

Spośród alkoholi, obroty wódki wzrosły tylko 0,2%, choć wartość tej kategorii na paragonach wzrosła o 11,5%, co oznacza, że utrzymuje się trend spadającego wolumenu tej kategorii przy jednoczesnym wzroście jej ceny.

Największe spadki obrotów, bo aż -22,4% zanotowała grupa produktowa mrożonki, w której dużą część sprzedaży stanowi kategoria lody.

Lody Ekipy przełamały negatywny trend w 2021 r.

– Ubiegłoroczny kwiecień był co prawda ekstremalnie chłodny wg analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale trend pogodowy został wtedy pokonany przez lody Ekipa, które bardzo głośną premierę miały w kwietniu, zaskakując rynek bardzo wysokimi sprzedażami. W tym roku trudno było bez tak spektakularnej premiery osiągnąć nawet zbliżone wyniki w całej kategorii – podsumowała badanie Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych w M/analytics.