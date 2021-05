W sobotę zdejmiemy maseczki i pójdziemy do restauracji pod chmurką

Od soboty 15 maja będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach, fot. shutterstock

Zgodnie z decyzją rządu, od soboty 15 maja będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach. Będziemy też mogli zdjąć maseczki na świeżym powietrzu.

Od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu. Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

Ponadto, od 15 maja do 5 czerwca br. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Co jeszcze wolno od 15 maja?

Transport zbiorowy

100 proc. liczby miejsc siedzących lub

50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport

obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności

zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób