W Sosnowcu ruszył SPAR Express

Sieć sklepów Spar otworzyła nową placówkę Sosnowcu – SPAR Express przy ulicy 3-go Maja 39. Jest to jedna z głównych arterii komunikacyjnych w mieście, przy której od lat mieścił się dotychczasowy sklep o nazwie „Sosnowiczanka”.

Sklep o powierzchni 87 mkw. oferuje wybór świeżych produktów spożywczych w asortymentach takich, jak: nabiał, pieczywo, warzywa, owoce oraz niewielkie stoisko z mięsem i wędlinami. Klienci będą mogli też napić się kawy oraz kupić ciepłego hot-doga.

- Najnowsze trendy na rynku handlu detalicznego pokazują, że klienci wolą korzystać z mniejszych, wolno stojących sklepów. SPAR Express w Sosnowcu to placówka położona w dobrej lokalizacji. Klienci mają tu do dyspozycji szeroki wybór produktów świeżych, warzyw, owoców, serów, wędlin czy pieczywa. Sklep jest w pełni zabezpieczony pod względem ochrony przed koronawirusem i przystosowany do szybkiej obsługi klientów – podkreśla zarząd spółki Wasz Sklep SPAR.