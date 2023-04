W Tarnobrzegu powstanie kolejny park handlowy

- Polacy coraz częściej chcą robić zakupy szybko i wygodnie, a format parku handlowego sprzyja właśnie takim zakupom. Stąd decyzja, żeby zmodyfikować nasz projekt, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom przyszłych klientów – podkreśla Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland.

30 lokali handlowych i usługowych w CH Tarnobrzeg

W obiekcie na ok. 11 tys. mkw. znajdzie się 30 lokali handlowych i usługowych. Będą to lokale jednopoziomowe, z wyjątkiem dwóch lokali gastronomicznych od strony ulicy Sikorskiego, gdzie zaplanowane zostały antresole. Na poziomie +1 znajdzie się klub fitness, do którego będzie prowadziło oddzielne wejście, oraz centrum medyczne. Tak jak było we wcześniejszych planach, na poziomie -1 znajdzie się parking podziemny. Łącznie obiekt będzie dysponował 300 miejscami postojowymi.

- Cieszy nas, że najemcy, z którymi już wcześniej mieliśmy podpisane umowy dobrze przyjęli nową koncepcję projektu i postanowili z nami zostać. Nie zabraknie przedstawicieli branży odzieżowej, kosmetycznej, drogeryjnej, jubilerskiej, sportowej a także marketu spożywczego. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi chętnymi do otworzenia swoich lokali w Tarnobrzegu, jestem przekonana, że uda nam się stworzyć wyjątkową ofertę handlowo - usługową – mówi Izabela Polak – Chmielewski, Leasing Manager, The Blue Ocean Investment Group, wyłącznego agenta odpowiedzialnego za komercjalizację obiektu.

Zmiana nazwy CH Tarnobrzeg

Wraz ze zmianą koncepcji projektu inwestor zdecydował się także na zmianę nazwy centrum na Pasaż Dominikański.

- Ulica Dominikańska, którą wspólnie z miastem na odcinku ok. 260 metrów planujemy zrewitalizować połączy ulice Sikorskiego i Wyszyńskiego. Prace obejmą budowę nowej drogi i odtworzenie historycznej nawierzchni z kostki kamiennej. Dodatkowo zostanie utworzony deptak oraz ścieżka rowerowa. Odbudowana ulica Dominikańska nie tylko ułatwi dostęp do obiektu, ale także znacznie poprawi estetykę tej części miasta – dodaje Leszek Dąbrowski.

Rozpoczęcie budowy Pasażu Dominikańskiego w Tarnobrzegu planowane jest na II kwartał 2023 r.