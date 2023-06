W tej małej miejscowości Dino zamierza wybudować nowy zakład

Położenie Jastrowia jest bardzo korzystne pod względem logistycznym. Miasto znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 oraz drogi krajowej nr 22. Ta strategiczna lokalizacja umożliwia dogodny dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych. Do tego gmina dysponowała rozległym terenem inwestycyjnym, gotowym do zagospodarowania.

Dino inwestuje w Pomorze Zachodnie. Kolejne inwestycje przy krajowej 11, fot. dlahandlu.pl

Jastrowie, choć jest niewielkim miastem na Pomorzu Zachodnim, odgrywa ważną rolę dla regionu. Inwestycje sieci Dino mają tu duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Według informacji przekazywanych przez lokalne media, otwarte centrum logistyczne stworzyło miejsca pracy dla 500 osób, co przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Ubojnia Agro-Rydzyna w Jastrowiu

Obecnie Agro-Rydzyna jest w całości własnością Grupy Kapitałowej Dino Polska i odgrywa strategiczną rolę jako główny dostawca mięsa i przetworów dla sklepów należących do sieci Dino. Według informacji uzyskanych od mieszkańców Jastrowia, w październiku tego roku rozpocznie się budowa nowej ubojni, która będzie należeć do spółki Agro-Rydzyna. Jest to kolejna inwestycja Grupy Kapitałowej Dino na terenie miasta Jastrowie.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że spółka Agro-Rydzyna już przygotowuje się do budowy zakładu do rozbiórki mięsa. Droga polna po przeciwnej stronie torów, naprzeciwko centrum logistycznego Dino, została zamknięta dla ruchu. Wcześniej była ona wykorzystywana przez mieszkańców jako droga rowerowa prowadząca do pobliskich wsi Ptusza i Tarnówka.