W tych kategoriach marka własna rośnie najszybciej. Rozmawiamy z przedstawicielami Makro Polska o asortymencie

Jak w czasach inflacji rośnie sprzedaż marek własnych a jak brandowych?

- Najnowsze badanie PMR w zakresie wpływu inflacji na decyzje zakupowe Polaków, wskazuje, że nadal bardzo wysoki odsetek – 82% respondentów – ogranicza swoje wydatki (ogółem). Jedna czwarta badanych potwierdziła ograniczanie swoich wydatków w zakresie artykułów spożywczych (jedzenia i napojów niealkoholowych). Jednakże zaledwie 4% postawiło na produkty żywnościowe w przypadku ograniczania wydatków w największym stopniu. 57% konsumentów stwierdziło, że częściej wyszukuje sklepy z najniższą ceną konkretnego produktu, z kolei 53% decyduje się na zakup produktów z oferty marek własnych sieci, ze względu na ich niższe ceny. Nieco ponad połowa twierdzi, że rezygnuje z ulubionych marek i wybiera tańsze odpowiedniki.

Patrząc na dane za sierpień 2023 w AC Nielsenie widzimy wzrost sprzedaży marek własnych względem ubiegłego roku o 20% wartościowo i 6,5% ilościowo. To samo ujęcie ale na pozostałych brandach to odpowiednio +8% wartościowo oraz -10% ilościowo w sprzedaży Total Polska. Największą kategorią wśród marek własnych jest kategoria Papier (papiery toaletowe + ręczniki + chusteczki), kolejną kosmetyki i higiena osobista. Najwyższe przyrosty marek własnych widzimy w kategoriach dań gotowych chłodzonych oraz bakalii. Nasza marka własna Fine Life, dedykowana klientom sieci ODIDO rozwija się szczególnie w tych kategoriach - mówi Edyta Kudyba, Trader and Franchise Commercial Senior Manager, Makro Polska.

Jakie zmiany w ofercie pojawiają się jesienią w sklepach Odido? Co jest nowością względem oferty letniej?

- Zmiana sezonu z letniego na jesienny/zimowy niesie za sobą szereg zmian w różnych kategoriach Zaraz po wejściu do sklepu zauważymy zmiany w kategorii świeżej, gdzie zmniejsza się ilość owoców miękkich na rzecz pojawiających się w coraz większej gamie cytrusów. W bonecie z mrożonkami zobaczymy stanowczo mniej lodów, zwłaszcza impulsowych oraz zwiększoną ilość produktów z kategorii warzyw i dań mrożonych. W lodówce z nabiałem zmniejsza się ilość wariantów smakowych w jogurtach pitnych, kefirach czy maślankach. Na okres zimowy pozostają podstawowe warianty z TOPowych brandow. W części napojowej zmniejszy się ilość wód na rzecz soków, nektarów i napojów owocowych. Mogą pojawić się dodatkowe ekspozycje na kategorie, które „odżyją” po gorącym lecie, produkty przynoszące konsumentom ciepło i radość – kawa, herbata, słodycze. Nie zapominamy oczywiście o bardzo ważnym elemencie jesieni – Dniu Wszystkich Świętych. Na okres kilkunastu dni pojawią się w sklepach znicze, kwiaty oraz stroiki - dodaje Edyta Kudyba.

Jak na informację o limitach 20 proc. (wniosek Premiera) reagują franczyzobiorcy?

- Niespodziewana propozycja dotycząca ograniczenia udziału marek własnych w ofercie sieci handlowych do 20%, ogłoszona w ostatnim czasie przez Premiera, nie przeszła bez echa wśród franczyzobiorców Odido. Pomysł nie został pozytywnie odebrany. Jak pokazują badania udział marek własnych w sprzedaży detalicznej ma od kilku lat trend wzrostowy. Konsumenci nastawieni na szukanie oszczędności często wybierają takie towary, korzystając z atrakcyjnej ceny przy zachowaniu dobrej jakości oferowanych produktów. Widać więc, że obecność marek własnych na półkach jest bardzo ważną pozycją dla właścicieli sklepów - odpowiada Łukasz Terelak, starszy kierownik ds. handlu detalicznego w Makro Polska.