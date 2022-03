W tym roku co najmniej 130 nowych Biedronek i 350 Dino

W tym roku co najmniej 130 nowych Biedronek

EBITDA Biedronki w 2021 roku wyniosła 1,339 mld euro wobec 1,252 mld euro rok wcześniej. Przychody w złotych wzrosły o 11 proc., a w euro sprzedaż wzrosła o 8 proc. rdr do 14,5 mld euro. Firma wprowadziła do sprzedaży 200 nowych produktów marek własnych.

Marża EBITDA wyniosła 9,2 proc. wobec 9,3 proc. w 2020 roku. Na inwestycje Biedronka przeznaczyła 438 mln euro, uruchomiła 163 sklepy a 334 poddała modernizacji. Udziały rynkowe sieci to 27,3 proc. Są one wyższe o 1,6 p.p.

W 2022 firma planuje przeznaczyć 850 mln euro na inwestycje. Otworzyć 130 Biedronek i zmodernizować ok. 350 z nich.

...i co najmniej 350 sklepów Dino

W 2021 r. konsumenci realizowali w marketach Dino średnio ponad 1,1 mln zakupów dziennie, o ponad 30% więcej niż w 2020 r. Łączne nakłady inwestycyjne Dino Polska przeznaczone na rozwój wyniosły w minionym roku 1,35 mld zł, a narastająco, za ostatnich 5 lat osiągnęły poziom 4,4 mld zł.

Zysk operacyjny wyniósł 1,024 mld zł i był o 22,2 proc. wyższy niż w 2020 r. Zysk netto wzrósł o 25,1 proc. do 805,3 mln zł. W tym roku sieć planuje otwarcie większej liczny sklepów, niż w 2021 r.