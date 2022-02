W Żabce trwa pilotaż maszyny paczkowej Retail Robotics

W ilu lokalizacjach w Polsce stoją już maszyny PickupHero? Czy firma stawia automaty paczkowe tylko wewnątrz budynków, czy też na zewnątrz?

Maszyna PickupHero została na ten moment wdrożona w jednym sklepie Żabka, w ramach programu pilotażowego. Technologia ta jest obecnie dostosowana tylko do implementacji wewnątrz budynków.

Czy automaty PickupHero dostosowane są tylko do sklepów, czy też innych budynków (np. recepcje biurowców)?

Sklepy typu convenience to główne miejsca do wykorzystania PickupHero ze względu na jego budowę i funkcje (możliwość instalacji w przestrzeniach nie wykorzystywanych komercyjnie), ale oczywiście maszynę można ustawić także w innych punktach, takich jak np. recepcje budynków. Nie ma tu żadnych przeciwwskazań – naszą technologię można wdrożyć wszędzie tam, gdzie potrzeba dużej pojemności, przy jednoczesnym zajmowaniu małej powierzchni. W celu najlepszego dostosowania się do zróżnicowanych parametrów i potrzeb sklepów, automaty mogą posiadać różne rozłożenie i różną pojemność skrytek. Natomiast wspólną cechą wszystkich modeli jest jeden interfejs oraz skrytka do odbioru i nadawania przesyłek, zarówno przez kurierów, jak i klientów.

Czy spółka produkuje maszyny dla InPostu? Czy współpracuje z inną firmą stawiającą paczkomaty (np. Allegro)?

Już od wielu lat współpracujemy z Inpost i wyprodukowaliśmy dla niego ponad 40 tys. modułów skrytkowych. Jednocześnie opracowujemy własne rozwiązania dla rynków e-commerce i e-grocery – mamy 30 lat doświadczenia w produkcji mechanicznej i ponad 10 lat prac badawczo-rozwojowych. Na razie nie współpracujemy na polskim rynku z innymi firmami.

Natomiast nasze samoobsługowe zrobotyzowane maszyny Arctan do odbioru e-grocery są obecne na rynku francuskim i obsługują klientów sieci handlowej Carrefour w punkcie sieci Delipop. Delipop to pierwsza w Europie zrobotyzowana i uniwersalna sieć punktów odbioru zakupów spożywczych tylu “click&collect” (franc. drive piétons), do której produkty może dostarczyć kilka sieci handlowych. Sieć Delipop rozpoczęła działalność w zeszłym roku w ramach naszego joint venture z Hervé Street, prezesem Star Service Group. Plany Delipopa zakładają rozwój do 1000 punktów odbioru do końca 2025 roku, a w perspektywie 5 lat planowane jest uruchomienie około 300 punktów w Paryżu i regionie Ile de France oraz ok. 700 w pozostałych regionach kraju.

We Francji zaczęliśmy od partnerstwa z Carrefourem, z którym od 2020 roku przeprowadzaliśmy testy maszyn, ale niebawem rozpoczniemy współpracę z kolejnymi partnerami detalicznymi. Nasza strategia zakłada rozbudowywanie sieci w każdym z krajów, gdzie stworzymy joint-venture z lokalnymi partnerami logistycznymi. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z partnerami z Wielkiej Brytanii, nie wykluczamy także rozwoju sieci z naszymi maszynami e-grocery w Polsce.

Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie Arctan dla e-grocery zostało ostatnio docenione na rynku francuskim i znalazło się w gronie top pięciu najważniejszych innowacji na Paris Retail Week 2021 według Ecommerce Mag.

Czy Retail Robotics będzie stawiał paczkomaty w sklepach Żabka? Sieć ta poinformowała niedawno o planach stawiania maszyn paczkowych w swoich sklepach.

Niestety na ten moment nie możemy udzielać komentarzy w tej sprawie.

Spółka informuje, że jedna maszyna paczkowa już stoi w Żabce. Czy to jedyny sklep tej sieci, w którym stoi PickupHero? Jak długo trwa pilotaż?

Jeszcze w 2020 roku zrealizowaliśmy projekt pilotażowy naszego zrobotyzowanego urządzenia skrytkowego PickupHero Convenience w jednym ze sklepów Żabki. To jedna z flagowych technologii Retail Robotics, która jest naszą odpowiedzią na potrzebę rynku zagęszczenia sieci urządzeń paczkowych, w bliskiej odległości od mieszkańców oraz rozszerzenia i usprawnienia zakresu usług sklepów typu convenience o usługę PUDO. Zrobotyzowany automat paczkowy przeznaczony jest do seryjnej implementacji w sieciach sklepów typu convenience, szczególnie w aglomeracjach miejskich takich jak Paryż, Londyn czy Warszawa. Może być umieszczony za sklepowymi półkami i lodówkami, przy wykorzystaniu minimalnej powierzchni komercyjnej. Oferuje wystandaryzowaną obsługę bez bezpośredniego zaangażowania pracowników sklepów, tym samym przyczyniając się do redukcji kolejek w oczekiwaniu na paczkę w sklepie. Pilotaż w punkcie sieci Żabka trwa od momentu instalacji do dzisiaj.

Czy automaty paczkowe PickupHero stoją już w innych lokalizacjach w Polsce lub poza jej granicami? Jakie są plany ekspansji Retail Robotics?

Na ten moment automaty paczkowe PickupHero nie stoją w innych lokalizacjach, ale możemy zdradzić, że już na przełomie marca i kwietnia ta sytuacja ulegnie zmianie. Przewidujemy, że już niedługo zrobotyzowane rozwiązania click&collect będą wiodły prym wśród innowacyjnych rozwiązań dla handlu i zakupów spożywczych. Na zachodzie Europy tego typu maszyny dopiero zyskują popularność.

Ostatnio naszą maszynę PickupHero zaprezentowaliśmy podczas najważniejszego wydarzenia prezentującego rozwiązania dla handlu detalicznego na świecie - NRF Retail’s Big Show w Nowym Jorku, gdzie jako jedyna polska spółka technologiczna w historii znaleźliśmy się w prestiżowej sekcji Innovation Lab. Była to dla nas szansa na zaprezentowanie swoich rozwiązań tysiącom sprzedawców detalicznych, inwestorów, ekspertów rynkowych i dziennikarzy z całego świata. Traktujemy to także jako wielki sukces polskiego zespołu ekspertów i profesjonalistów z dziedziny robotyki, mechaniki, automatyki, IT i UX. Docenienie naszych rozwiązań technologicznych na arenie międzynarodowej potwierdziło tylko dalsze plany Retail Robotics budowy efektywnej infrastruktury dostaw last mile w Polsce i na świecie.