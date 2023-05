Wakacyjna praca w sklepie. Dino szuka osób, które chcą dorobić

- Szukasz zajęcia, które pozwoli Ci zarobić na własne potrzeby? Chcesz zdobyć doświadczenie w handlu? Przyjdź do nas - ogłasza się Dino.

Dino szuka pracowników na wakacje

Firma opublikowała na swoich stronach ok. 250 ogłoszeń z ofertą wakacyjnej pracy w marketach Dino. Obowiązki pracowników to wykładanie towaru z zachowaniem obowiązujących standardów; zapewnienie należytej estetyki ekspozycji; dbanie o porządek na sali sprzedaży oraz obsługa klienta. Co oferuje? Możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy do potrzeb pracownika; stabilność zatrudnienia, umowę o pracę; atrakcyjne benefity (m.in.: ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna, możliwość otrzymania pożyczki).

Mobilny kasjer w Dino

Wśród ogłoszeń o pracy w Dino są również oferty dotyczące mobilnych kasjerów-sprzedawców. Taka osoba pracuje w marketach Dino na terenie całego województwa.

Firma podkreśla, że odpowie na każde zgłoszenie.

Przypomnijmy, że kilka dni temu sieć Biedronka zaprosiła kandydatów do pracy w miejscowościach zlokalizowanych nad morzem, w górach i na Mazurach. Pracę z wypoczynkiem można będzie łączyć od połowy czerwca m. in. w Międzyzdrojach, Mielnie, Mrągowie, Szklarskiej Porębie lub Karpaczu, ale aplikować można już teraz.

Na koniec 2022 r. Dino Polska posiadała 2156 sklepów. W 2022 r. koszty świadczeń pracowniczych w Dino wzrosły o 554,3 mln zł, czyli o 35,1 proc., do 2 132,2 mln zł w porównaniu z 1 577,9 mln zł w 2021 r.

Dino na koniec 2022 roku zatrudniało ponad 37,3 tys. osób.