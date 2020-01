Walka o grupę Metro trwa

Beisheim i Meridian, dwaj główni akcjonariusze Metra, zwiększyli swoje udziały w niemieckiej grupie do nieco ponad 23 proc. Chcą też kupić więcej akcji w przyszłości, rzucając wyzwanie Danielowi Kretinsky'emu.

We wspólnym oświadczeniu spółki Beisheim i Meridian stwierdziły, że bieżąca cena akcji Metro nie jest adekwatna do wartości firmy. Wspierają więc strategię kierownictwa, polegającą wyłącznie na sprzedaży hurtowej, i zwiększają swoje udziały w spółce odpowiednio do 7,19 proc. i 15,87 proc.

W ostatnich latach Metro systematycznie sprzedawało aktywa, aby w pełni skoncentrować się na europejskiej działalności cash & carry i zaopatrywać hotele, restauracje i niezależnych handlowców. Niemniej jednak grupa wciąż ma duże trudności w Niemczech oraz w Rosji.

Przeczytaj także: Ciasteczka z Krakowa zostaną sprzedane

Czytaj także: Metro rośnie w Europie Wschodniej. LfL w górę aż o 5 proc.

W sierpniu ubiegłego roku Beisheim i Meridian skutecznie powstrzymali Kretyńskiego przed przejęciem Metro za pośrednictwem EP Global Commerce. Wraz ze swoim partnerem, Patrikiem Tkakiem, Kretyński posiada teraz 29,99 proc. akcji.