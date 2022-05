Walmart: Konsumenci liczą dziś każdy grosz

W kwartale, który zakończył się w kwietniu Walmart zanotował 141,57 mld dolarów sprzedaży w porównaniu do 138,31 mld dolarów rok wcześniej i przewyższył oczekiwania analityków.

Konsumenci pilnują budżetu

Konsumenci wrócili do sklepów, ale głównie kupowali tańsze produkty spożywcze. Na przykład duże opakowania mleka były w tym kwartale jednym z hitów sprzedaży.

Takie zachowania zakupowe wpływają na marże. Zysk netto Walmarta spadł do 2,05 mld dolarów w porównaniu do 2,73 mld dolarów rok temu. To z kolei znacznie mniej niż oczekiwali eksperci. Podobnie jak w przypadku innych sprzedawców, wzrost w kanale online zatrzymał się po szczycie podczas pandemii Covid: sprzedaż internetowa wzrosła tylko o 1%.

Walmart ma duże zapasy

Walmart obecnie zdobywa udział w rynku w kategorii artykułów spożywczych, ale cierpi z powodu wysokiego poziomu zapasów w innych kategoriach. Ograniczenia w łańcuchu dostaw i wysoka inflacja skłoniły detalistę do zwiększenia wolumenu zakupów, aby uniknąć pustych półek i gwałtownych wzrostów cen, ale obecnie posiada ponad jedną trzecią więcej zapasów. W rezultacie wiele artykułów sezonowych pozostało niesprzedanych, a Walmart musiał wprowadzić obniżki cen.

Walmart planuje przez cały rok skupić się na niskich cenach i segmencie dyskontowym, ponieważ inflacja i ceny paliw powodują, że życie wielu konsumentów jest kosztowne. - Przywództwo cenowe jest teraz szczególnie ważne, a zakupy w jednym miejscu stają się czymś więcej niż tylko wygodą - uważa dyrektor generalny sieci, Doug McMillon.