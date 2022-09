Walmart wprowadzi rachunki bankowe dla pracowników i klientów

Walmart wraz z fintechem One (podmiot powstał w wyniku połączenia neobanku One i spółki Even) ruszy na podbój rynku usług finansowych. Firma One zaoferuje konta bankowe dla 1,6 mln pracowników amerykańskiego giganta detalicznego i klientów sieci marketów spożywczych. Produkt pojawić ma się na rynku w ciągu najbliższych tygodni.