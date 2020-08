Warszawscy pracownicy Biedronki dostali nowe uniformy

Warszawa i okolice to kolejne punkty na mapie Polski, w których pracownicy sieci Biedronka rozpoczną tydzień w nowych, czerwono-czarnych uniformach. To już kolejna odsłona zmian, które zachodzą w sieci sklepów Biedronka z okazji jej 25-lecia na polskim rynku.

W ponad 3 tysiącach sklepów sieci Biedronka -w Polsce obowiązują ujednolicone uniformy. 3 sierpnia z ich odświeżoną wersją mogli zapoznać się pracownicy i klienci z południowej Polski, a teraz, od 24 sierpnia br. stroje w nowym wydaniu obowiązują również placówkach warszawskich. Założą je zatrudnieni w 163 sklepach Biedronka w tym regionie, m.in. w Pruszkowie, Piastowie, Parzniewie, Michałowicach czy Konstancinie-Jeziornie. Łącznie będzie to ok. 3,4 tys. osób. Nowa odzież to czerwone i czarne koszulki polo, czerwone bezrękawniki z membraną, rozpinane bluzy, czarne fartuchy z biedronkowymi kropkami i, co też jest nowością, antracytowe koszule dla kierowników.



- Sklepy Biedronka są z Polakami już od 25 lat. Rok jubileuszu to dobry czas na kolejne zmiany, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowych uniformów z myślą o naszych pracownikach i klientach. Bez nich nie Biedronka nie mogłaby dziś świętować sukcesu. Nowe stroje wprowadzane są stopniowo w różnych regionach Polski. Teraz przyszedł czas na Warszawę. Podczas procesu projektowania odzieży, wzięliśmy pod uwagę opinie naszych pracowników, więc jesteśmy pewni, że uniformy przypadną do gustu zarówno im, jak i klientom sieci - mówi Zbigniew Jaszkowski, dyrektor operacyjny w warszawskim regionie sieci Biedronka.

Do pozostałych sklepów sieci stroje w nowych kolorach będą wprowadzane stopniowo przez najbliższe miesiące.