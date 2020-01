Wasz Sklep Spar rozwija markę własną. W projekcie pomaga Daymon Worldwide

Wasz Sklep Spar rozpoczął współpracę z Daymon Worldwide Inc. z USA (tworzącej marki własne m.in. dla sieci Pingo Doce) oraz jej spółką zależną Omni Global Sourcing Solutions Inc. Celem współpracy jest pozyskiwanie produktów i wdrażanie marki własnej. Firma podaje, że pierwsze produkty pod własną marką są już dostępne w sklepach Piotr i Paweł w Polsce.

- Projekt marki własnej to ważny element naszego planu strategicznego. Intensywnie pracujemy nad jej rozwojem z naszymi partnerami – Omni Global Sourcing Solutions Inc. i Daymon Worldwide Inc. Chcemy oferować produkty najwyższej jakości – dbamy o to, by ich dobór odpowiadał na wszystkie potrzeby naszych klientów. Nasi partnerzy w tym projekcie są globalnymi firmami zajmującymi się brandingiem i pozyskiwaniem produktów, obecnymi w ponad 50 krajach. Wierzymy, że ta współpraca i projekt marki własnej SPAR przyniesie duże korzyści naszym partnerom detalicznym – jest to nowy, bardzo obiecujący rozdział rozwoju Wasz Sklep Spar w Polsce – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu społki.

W październiku 2019 Spar Group sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na SPAR i dołączą do międzynarodowego holdingu.

Spar Group podaje, że jako inwestor wspiera Grupę Piotr i Paweł w zakresie spłaty zobowiązań, negocjacji umownych i rozwoju. Dotychczas podpisano lub odnowiono kontrakty z prawie 350 dostawcami. W systemie logistycznym jest już dostępnych ponad 7.500 produktów od prawie 500 dostawców.