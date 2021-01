Wayne Hodson: Jesteśmy przekonani, że inwestycja w Polsce ma dobre, wieloletnie perspektywy

fot. shutterstock

Dwa kolejne supermarkety Eurospar są dostępne dla klientów w Bydgoszczy w miejsce placówek Piotr i Paweł – przy ulicy Nakielskiej 86 (955 m2 sali sprzedaży) oraz ul. Grzymały 20 (1242 m2 ss). Placówki prowadzone są przez wieloletniego, niezależnego partnera detalicznego.

- Intensywnie pracujemy nad konwersją sklepów Piotr i Paweł pod markę SPAR – sfinalizowaliśmy już ponad 70% tego procesu. Aktywnie zwiększamy także zasięg naszej sieci, która osiągnęła liczbę 225 placówek. Jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi partnerami detalicznymi, których zachęcamy, aby do nas dołączyli. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w Polsce ma dobre, wieloletnie perspektywy. Od początku założyliśmy, że zwróci się ona w okresie długoterminowym i rozumiemy, jakie koszty musimy ponieść, zanim do tego dojdzie. Ekspansja na tak dużym rynku jak Polska wymaga czasu i odpowiednich zasobów. Polska to dla nas bardzo ważny rynek ze względu na jego potencjał” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.