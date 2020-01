We franczyzowej sieci SPAR Polska działa 130 sklepów. Rok temu było ich ponad 240

fot. materiały prasowe

Jak wynika ze strony internetowej SPAR Polska do sieci franczyzowej należy obecnie ok. 130 sklepów. W kwietniu 2019 r było ich jeszcze 243. Oznacza to, że w kilka miesięcy sieć skurczyła się o ponad 110 placówek.

SPAR Polska, operator sieci sklepów SPAR w Polsce, to spółka zależna Bać-Pol od stycznia 2019 w restruktruryzacji. W styczniu 2020 roku z rady nadzorczej spółki został wykreślony Gary James Dodge, który zasiadał w niej od 2010 roku.

Od lutego 2019 roku między spółkami SPAR International a SPAR Polska trwa spór o prawo do używania znaku SPAR i praw do umowy licencyjnej na terenie Polski. Spór toczy się przed sądem w Amsterdamie, choć były wydane też orzeczenia sądów w Polsce, przychylające się do wniosków o zabezpieczenie roszczeń SPAR Polska.

Konkurencyjny podmiot - Wasz Sklep SPAR jest właścicielem 63 lokalizacji po Piotrze i Pawle, z czego jedna przeszła rebranding na Eurospar (placówka w Blue City w Warszawie).

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2018 r. do KRS wpisane zostało postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki BAĆ-POL S.A. w Rzeszowie i wyznaczeniu Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz zarządcy w osobie spółki Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro w Mielcu.

Spółka Bać-Pol w restrukturyzacji wypracowała w 2018 roku przychody na poziomie 333 057 465 zł. Strata wyniosła 7 639 637 zł. Rok wcześniej przychody firmy wyniosły 812 164 104, a dochód 5 502 469.