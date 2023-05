Wiadomości z Niemiec: chorobotwórcze patogeny na mięsie z Lidla

Fundacja Alberta Schweitzera i 15 innych organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt wzywa Lidla do wdrożenia standardów Europejskiej inicjatywy dla kurczaków w celu poprawy warunków życia zwierząt.

Fundacja Alberta Schweitzera i 15 innych organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt wzywa Lidla do wdrożenia standardów Europejskiej inicjatywy dla kurczaków w celu poprawy warunków życia zwierząt. W ten sposób dyskont może również zmniejszyć ryzyko zdrowotne stwarzane przez zarazki pochodzące z hodowli. W ubiegłym roku organizacje opublikowały przerażające nagrania wideo z kilku ferm tuczu kurcząt prowadzonych przez dostawców Lidla.

Złe warunki hodowli dostawców Lidla

Teraz w 71% próbek wykryto enzym ESBL, który sprawia, że bakterie znajdujące się na mięsie są odporne na kilka popularnych antybiotyków. Większość opornych bakterii (75%) to zarazki kałowe Escherichia coli, które mogą wywoływać różne choroby, jak infekcje dróg moczowych lub żołądkowo-jelitowych, a nawet sepsę. Ponadto w laboratorium wykryto takie patogeny, jak enterokoki (25% próbek), Campylobacter (18% próbek) i Salmonella (1 próbka). Enterokoki mogą powodować infekcje dróg moczowych, zapalenie wewnętrznej wyściółki serca lub zatrucie krwi. Campylobacter i Salmonella są odpowiedzialne m.in. za biegunkę.

Łącznie przebadano 51 próbek produktów mięsnych z kurczaka – wszystkie pochodziły z typu hodowli „poziom 2”, który zapewnia zwierzętom nieco więcej przestrzeni. Badania zostały wykonane w styczniu i lutym 2023 r. w ośmiu losowo wybranych sklepach Lidl w całych Niemczech. Tylko sześć próbek nie wyróżniało się niczym szczególnym – oceniono. Badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium zostało zlecone przez Fundację Alberta Schweitzera.

- Jak widać, warunki w hodowlach dostawców Lidla oznaczają nie tylko wiele nieszczęść dla zwierząt, ale są również niebezpieczne dla nas. Oczekujemy, że Lidl dotrze do źródła problemu, zacznie w końcu pracować nad poprawą warunków hodowli zwierząt i dołączy do Europejskiej inicjatywy dla kurczaków. W ten sposób może zmniejszyć zarówno cierpienie zwierząt, jak i niebezpieczeństwo dla ludzi – mówi Mahi Klosterhalfen, prezes Fundacji Alberta Schweitzera.

- Zdecydowana większość próbek jest zanieczyszczona patogenami, które są potencjalnie niebezpieczne dla ludzi. Wysoki udział opornych na antybiotyki zarazków w mięsie jest absolutnie niepokojący – komentuje dr Imke Lührs, specjalista chorób wewnętrznych, były ekspert Bundestagu i członek zarządu Doctors Against Factory Farming.

Oporność na antybiotyki: "cicha pandemia"

Duże obciążenie zarazkami wynika z warunków panujących w tuczu kurcząt. W ostatnich miesiącach organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt skupione wokół Fundacji Alberta Schweitzera opublikowały kilka wideo ze stajni dostawców Lidla w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Austrii. Filmy pokazują osłabione i chore zwierzęta z powodu złych warunków hodowlanych.

Powszechne stosowanie antybiotyków w przemysłowej hodowli zwierząt przyczynia się do tego, że coraz więcej bakterii rozwija oporność na antybiotyki. Dzieje się tak w przypadku, gdy w czasie choroby wszystkie zwierzęta otrzymują antybiotyki w tym samym czasie. Przeżywają atybiotykooporne bakterie, które mogą się następnie bez przeszkód rozmnażać pomiędzy wieloma osłabionymi zwierzętami w zamkniętej przestrzeni.

- Związek jest jasny: jeśli trzymasz wiele zwierząt w złych warunkach w zamkniętej przestrzeni, choroby rozprzestrzeniają się szybko. Następnie wzrasta zapotrzebowanie na antybiotyki, a ich podawanie tworzy zarazki oporne na leki – wyjaśnia Mahi Klosterhalfen.

Eksperci szacują, że każdego roku na całym świecie umiera ok. 5 mln ludzi, z czego 1,27 mln z powodu bakterii opornych na antybiotyki. W Niemczech co roku dochodzi do 45 700 zgonów związanych z opornymi zarazkami – przytacza dane Fundacja Alberta Schweitzera. Samo przestrzeganie ogólnych zaleceń dotyczących przygotowania mięsa (np. gotowanie, dobre czyszczenie deski do krojenia) nie zawsze wystarcza, aby uniknąć zakażenia zarazkami.

Lidl kładzie nacisk na regularne kontrole

Lidl nie chce komentować wyników badania zleconego przez Fundację Alberta Schweitzera. W odpowiedzi na zarzuty zapewnia, iż kładzie nacisk na regularne kontrole własnych produktów zwierzęcych.

"Wszystkie produkty podlegają szeroko zakrojonym kontrolom jakości w całym łańcuchu dostaw. Dzięki naszym specjalnie zdefiniowanym wewnętrznym wartościom granicznym jesteśmy zwykle nawet bardziej restrykcyjni niż wymogi prawne” – cytuje komunikat Lidla rnd.de

Aby poprawić warunki chowu zwierząt, Lidl planuje „w dłuższej perspektywie” przejść na trzeci i czwarty poziom hodowli drobiu, w których zwierzęta żyją na większej przestrzeni i w lepszych warunkach mikroklimatycznych.

„We wszystkich naszych działaniach na rzecz ulepszeń chcemy jednak dotrzymywać obietnic, dlatego stawiamy sobie tylko takie cele, które są realnie osiągalne" - podkreśla Lidl w rozmowie z RTL.