Wiceprezes Żabka Polska: Dla młodego pokolenia firma, która nie ma "fasady" cyfrowej nie istnieje

Dla młodego pokolenia firma, która nie ma "fasady" cyfrowej praktycznie nie istnieje. Młodzi nie są w stanie złapać kontaktu z daną marką, jeśli nie ma tam cyfrowego aspektu lub jest on niewystarczająco wykształcony. To główny powód dla którego mocno zainwestowaliśmy w aplikacje - mówił Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju sieci Żabka, podczas cyklu "Rozmowy Facebooka".

- Aplikację nazywany wręcz digital engagement platform czyli narzędziem do nawiązywania więzi, zaangażowania. Już prawie 4 mln klientów używa naszej aplikacji. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Technologia pomogła nam m.in. w tworzeniu zindywidualizowanych promocji, które możemy wysyłać do poszczególnych klientów. Promocje są aktywne tylko w ciągu określonego przedziału czasowego - podawał Tomasz Blicharski.

Jego zdaniem każda firma stanie się z czasem firmą technologiczną wykorzystującą sztuczną inteligencję. Ta droga do rozwoju podąża tylko w jednym kierunku. Pytanie tylko jak szybko nią pójdziemy.

- Branża handlowa to branża, która istnieje najdłużej w cywilizacji. Ludzie zawsze mieli potrzebę wymiany, a potem kupowania i sprzedawania produktów. Jednak te ostatnie 15 lat jest to okres niebywałej, fundamentalnej zmiany w handlu i przyspieszenia trendów. Druga rewolucja handlowa to pójście w stronę cyfrowości i pierania się o dane w prowadzeniu biznesu. Pierwszym graczem, który zrobił to globalnie jest oczywiście Amazon. Ostatnimi laty nawet tacy tradycyjni giganci jak Walmart bardzo wiele zainwestowali w to, aby zmienić swój sposób działalności na bardziej cyfrowy i zmienić sposób działania wewnątrz organizacji na taki, który jest oparty o dane - wyjaśniał Tomasz Blicharski.