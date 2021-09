Wiceprezes Żabki na EEC 2021: ESG to dzisiejsze „must have” biznesu

Jak wprowadzić ESG?

Jak Żabka Polska przechodziła transformację i ścieżkę ESG przez ostatnie kilka lat?

- Transformację rozpoczęliśmy w 2016 roku, ale nie od ESG, a od zmiany formatu sklepów, od modelu franczyzowego, biznesu. Drugim elementem drogi była dygitalizacja komunikacji z klientem. I kilka lat temu, gdy byliśmy już gotowi z modelem operacyjnym, to żeby zabrać się za EGS, zasięgaliśmy opinii u naszych interesariuszy, czyli konsumentów, pracowników, franczyzobiorców - mówiła Anna Grabowska.

- Jeśli chodzi o konsumentów to istnieją bardzo silne trendy dotyczące ochrony środowiska i odpowiedzialności biznesu, z kolei pracownicy mówili, że ważne jest zaufanie do firmy, transparentność, a franczyzobiorcy o tym, że chcą zarabiać pieniądze i też robić coś dobrego. Trzeba było też podnieść standardy w wielu obszarach. Gdy zebraliśmy głosy od naszych interesariuszy, to ogłosiliśmy naszą strategię ESG na początku tego roku - dodała.

Podkreślała, że strategia ESG musi być zintegrowana z działalnością operacyjną.

- Kilka lat temu widzieliśmy siebie w obszarze CSR, a ESG jest czymś szerszym i musi być zintegrowane z działalnością operacyjną, a wtedy cele realizuje się w sposób naturalny, czyli np. my z jednej strony zapowiedzieliśmy zwiększenie sprzedaży produktów naturalnych, ale z drugiej strony one muszą przynosić zysk i EBITDA – mówiła.

- Strategia ESG musie obejmować wszystkich interesariuszy – konsumentów, pracowników, franczyzobiorców i musi być szeroka, kompleksowa i zintegrowana z działalnością operacyjną. ESG to jest dzisiejsze „must have” i widać, że szczególnie młodzi ludzie wywierają presję na ESG - wskazała.

Co to jest ESG? Czym się różni ESG i CSR?

CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu - to koncepcja, którą już jakiś czas temu zaczęło wprowadzać wiele przedsiębiorstw i chociaż dotyczy zrównoważonego rozwoju, to w obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego działania w ramach CSR okazały się niewystarczające.

Ponadto CSR przez wiele firm był traktowany jako strategia marketingowa, która pozwoli ocieplić wizerunek firmy w oczach klientów, czy potencjalnych inwestorów. W tym celu stworzono nie tylko samodzielne stanowiska, ale i całe działy CSR, które wzmacniały w ten sposób prestiż marki.

Po latach okazało się to za mało wartościowe, dlatego dzisiaj to pojęcie jest zastępowane szerszym zagadnieniem, jakim jest ESG.

Skrót ESG to od ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. I na te aspekty powinna obecnie zwracać uwagę każda firma, której zależy nie tylko na klientach, ale też na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. ESG to obecnie ważny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.