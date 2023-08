Większość cen stanęła w miejscu, ale z portfela i tak ubywa nam 100-150 zł więcej niż rok temu

Kliknij tutaj i zobacz szczegóły naszego zestwienia: Ceny w sklepach convenience.

Jakie ceny w sklepach Lewiatan?

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen trzeba zapłacić od 468 do 478 zł. W maju ceny oscylowały wokół 485-492 zł. Sklepy są franczyzowe, więc ich właściciele mają dużą dowolność w ustalaniu ostatecznej ceny na półce. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy notujemy spadek cen o 10-20 zł w zależności od lokalizacji. Rok temu, za podobne zakupy płaciliśmy ok. 400 zł. Oznacza to, że obecnie są one o ok. 75 zł wyższe. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy potaniały jaja i ser gouda, ketchup, musztarda. Podrożał natomiast schab i pieczarki.

Jakie są ceny w sklepach Żabka?

W Żabce 50 produktów w lipcu kosztowało ok. 562-583 zł w zależności od miasta wobec 568 zł, które płaciliśmy w maju. Na przestrzeni dwóch miesięcy ceny poszły w górę o ok. 15 zł. Rok do roku zakupy są droższe o ok. 100 zł. W lipcu 2022 podobne zakupy kosztowały ok. 474 zł.

Ceny w sklepach Carrefour Express

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) proponuje zakupy od 612 do 617 zł, czyli o ok. 5 zł więcej niż płaciliśmy w maju br. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 460 zł, to oznacza, że obecnie jest o 150 zł drożej. W Carrefour Express szczególnie droga jest herbata, która sprzedawana w opakowaniach 25 sztuk po przeliczeniu na badaną ilość 100 sztuk, kosztuje ponad 50 zł, olej 16 zł, chleb ponad 11 zł za kg, a kilogram sera gouda ponad 46 zł, zaś 8 sztuk papieru toaletowego 29 zł.

Skąd takie różnice w cenach?

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów). Największe różnice to wynik różnych cen owoców i warzyw w zależności od miasta i lokalizacji danego sklepu.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl w dniach 14-16 lipca 2023. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Co to jest Koszyk cen?

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.